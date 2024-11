Vuelve a tener 40: "la operación" que se hará Susana Giménez con Inteligencia Artificial

Susana Giménez sorprendió con su propuesta a sus fans.

Susana Giménez regresó a la televisión hace meses después de años alejada de la pantalla y hoy es tendencia por lo que se conoció sobre lo que hará en su próximo programa. La diva de los teléfonos innovará con una propuesta vinculada a la inteligencia artificial, en la que vivirá un momento de máxima introspección.

La madre de Mercedes Sarrabayrouse tuvo invitados de diferentes índoles en su actual temporada, como Lali Espósito, Javier Milei, Nathy Peluso y Cristian Castro. Lo que se conoció sobre lo que hará Susana Giménez en su próxima emisión se trata de una entrevista a ella misma cuando tenía 40 años, que podrá hacer gracias a la IA.

"Susana entrevistará a Susana. Gracias a la IA, este domingo la Susana actual entrevistará a la Susana de 40. Así, se verá en pantalla a la conductora de Telefe entrevistando a La Mary", escribió el influencer Fede Bongiorno en su cuenta de Twitter. Se trata de una puesta parecida a la que hizo Diego Maradona en 2005 en su programa La Noche del 10 en El Trece, cuando gracias a la edición de videos se pudo entrevistar a él mismo, aunque en ese caso no se trató de líneas temporales diferentes.

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

Susana y su hermano

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Fuertes declaraciones de Jorge Rial sobre Susana

"Susana es parte del decorado de APTRA, va porque la necesitan. Se debería estar aburriendo a la casa, no tiene a donde ir y va. En esos premios aplaudía cualquier cosa que le pasaba por delante. No entendió ni lo que aplaudía", comentó Rial, tajante, en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Susana me cae mal. Opinó muy mal del país que le dio de comer. Que se cague en la Argentina me molesta, es desagradecida con su país. Ella me cae mal. Insisto. No me gusta lo que hace, esta versión. Mirtha es muchísimo mejor. Siempre estuvo en el mismo lugar, cosa que Susana no. Usa esa lámina de 'soy tonta' y me molesta. No pido que se la juegue pero que no opine".