El curioso cartel de Loan que apareció durante el juicio por Cecilia Strzyzowski

La desaparición de Loan Danilo Peña ocurrió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de julio. Ese día, el niño de cinco años fue visto por última vez, tras haber visitado la casa de su abuela Catalina -junto a su padre José- en el marco de un almuerzo familiar en el que también se encontraban allegados y amigos de la mujer.

A más de un año de lo ocurrido y en medio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, una persona apareció con un llamativo cartel sobre el pequeño. En la foto se puede ver a una mujer sosteniendo una foto de Loan con un breve mensaje que dice: "No me olviden". Un claro llamado a la Justicia para que siga buscándolo y trate de determinar qué pudo haber pasado con él. Hasta el momento, su paradero es un completo misterio.

La causa que investiga su desaparición está a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo tiene hasta el momento a siete personas detenidas acusadas de estar involucradas en el secuestro y ocultamiento del niño. Se trata de Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez; Mónica Millapi; Carlos Pérez; María Victoria Caillava; y el comisario Walter Maciel, acusado de manipular la búsqueda del nene ni bien desapareció.

Antes del juicio por la desaparición de Loan, ordenaron rastrillar nuevos lugares

Si bien el juicio oral y público aún no tiene fecha, se cree que podría ser el año próximo. Mientras tanto, la Justicia acaba de comunicar una importante noticia: se realizarán nuevos rastrillajes y pericias en lagunas y espejos de agua cercanos a la casa de la abuela de Loan, ubicada en el Paraje El Algarrobal, en Corrientes.

Por orden de Pozzer Penzo también se inspeccionarán espejos de agua localizados en un campo de Pérez y Caillava, apuntados como los principales sospechosos de la desaparición del nene de cinco años.

De esta manera, vuelve a tomar relevancia la hipótesis de que el pequeño podría haber sido víctima de algún tipo de accidente y que el matrimonio habría ocultado el cuerpo.

De hecho, fuentes judiciales indicaron a El Destape que un informe inicial de la Policía Federal que trabajó en la zona decía firmemente que "la línea principal era la de un incidente donde el pequeño fue atropellado por la camioneta del ex marino y luego su cuerpo descartado".

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: a la espera del veredicto final

Luego de 13 jornadas de debate judicial en los Tribunales de Resistencia, los principales acusados del femicidio de Cecilia Strzyzowski, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, aguardan el veredicto final de 12 jurados populares, que decidirán si los condenan por el crimen o no.

César, pareja de Cecilia, está apuntado como autor material del crimen y está imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género". En tanto, sus padres están imputados por el mismo crimen pero en calidad de "partícipes primarios". También están imputados Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo por "encubrimiento agravado".

El jurado le pidió a la jueza un cuarto intermedio hasta el sábado 15 de noviembre para poder retomar la deliberación.