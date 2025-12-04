Flor Jazmín y Nico Occhiato protagonizaron el escándalo de Caras.

La foto de Los Personajes del Año, organizada por Caras, dejó tras de sí una inesperada polémica que sigue sumando capítulos. Todo comenzó cuando, en redes y programas de espectáculos, se instaló la versión de que una reconocida figura había intentado seducir a Nico Occhiato en pleno saludo durante la producción.

La primera señalada fue Juli Poggio, pero la ex Gran Hermano lo negó rotundamente en su propio programa de streaming, dejando claro que no tuvo nada que ver con la situación. Hasta Ángel De Brito terminó confirmando que la modelo no tuvo nada que ver con este escándalo que protagonizó el dueño de Luzu TV.

¿Quién le tocó la pierna a Nico Occhiato?

Sin embargo, el misterio no quedó ahí. En el programa SQP, Yanina Latorre aportó una nueva pieza clave al rompecabezas: aseguró que la persona que generó la molestia de Flor Jazmín Peña, pareja de Occhiato, no fue Poggio, sino Wanda Nara. Según la panelista, la conductora estaba ubicada justo adelante de Occhiato en la foto grupal y, en un gesto que no pasó desapercibido, le habría tocado la rodilla al saludarlo. Ese simple movimiento habría generado la incomodidad y el enojo de Flor Jazmín.

La atención alrededor del episodio creció aún más cuando se conocieron otros comentarios de la noche. Según trascendió, Laurita Fernández también habría aportado lo suyo al clima enrarecido al opinar que Nico “estaba bueno”, frase que circuló entre los presentes y sumó más combustible al conflicto mediático.

Todo Luzu estuvo en la foto de Caras.

Aunque desde el entorno de Occhiato y Flor Jazmín prefieren no profundizar en la polémica, lo cierto es que la conversación continúa instalada en el mundo del espectáculo, alimentada por versiones cruzadas, celos, gestos y una postal que, lejos de quedar como un simple homenaje, terminó en un verdadero escándalo.

¿Qué dijeron Nico Occhiato y Flor Jazmín sobre estos rumores?



No hubo una respuesta oficial por parte de la pareja. Desde Luzu salieron a decir que fue solamente un chiste que hizo Flor Jazmín en ese momento y que no estaba realmente celosa por lo sucedido. De todas maneras, insisten en los programas de espéctaulo que hubo mucha mala onda en ese momento que protagonizó Nico Occhaito junto a Wanda Nara en la previa a la foto de Los Personajes del Año para la revista Caras.