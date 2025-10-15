Beto Casella fulminó a Nico Occhiato por criticar el final de La Voz: "Es raro"

Beto Casella fulminó a Nico Occhiato tras el final de La Voz Argentina.

Este último lunes 13 de octubre concluyó La Voz Argentina 2025, con Nicolás Behringer del Team Luck Ra coronándose campeón. No solo su voz cautivó al público, sino que también lo hizo su historia de vida, que incluye un período viviendo en la calle. La mixtura de ambas cosas generó que una gran cantidad de gente decida votarlo en el lapso de una semana, para que se imponga a los representantes de los otros equipos (Alan Lez del de Lali; Milagros Amud del de La Sole y Eugenia Rodríguez por Miranda!).

Sin embargo, el final fue ciertamente deslucido. El hecho de que se haya grabado, en lugar de ser emitido en vivo, causó que se tengan que preparar cuatro desenlaces alternativos. Esto generó que los diferentes concursantes no se mostraran tan eufóricos al "festejar", ya que recién sabrían cómo les fue al ver en sus casas el programa. Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, por lo que algunos protagonistas salieron a hablar al respecto.

La Voz Argentina concluyó con Nicolás Behringer coronándose campeón.

Uno de ellos fue su conductor, Nicolás Occhiato, que en Luzu TV dio su parecer: "Fue grabada (la final). Una cagada que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal", disparó sin filtro. "Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia", prosiguió.

Beto Casella habló sobre los dichos de Occhiato

Las palabras de Occhiato también suscitaron polémicas y fueron varios los que se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue Beto Casella, que le bajó el pulgar a la actitud de su colega: "Es raro que un conductor cuente todo a la mañana siguiente, lo que se supone que es la magia de la tele".

Tras ello, deslizó que podría haber sido un aparente encono el motivo por el cual se refirió así al producto que llevó adelante: "Olga va a transmitir los Martín Fierro de streaming junto a Telefe, que es la competencia de Luzu. Quizá Occhiato sabía todo esto y estaba re caliente, por eso contó. Sino no hablás de ‘La Voz’, decís la magia de tele y te hacés el dolobu".