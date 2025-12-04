El traumático momento que le generó una fobia a Araceli González: "Casi me matan".

Araceli González visitó a Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, por El Trece, y sorprendió con una confesión sobre un miedo paralizante que marcó su vida. La actriz reveló que padece una fobia muy específica originada en un traumático episodio de su infancia. "Casi me matan", recordó con angustia.

Ante la consulta de Pergolini sobre su miedo a las piletas y al mar, Araceli relató el origen humilde y doloroso del trauma. "A mi mamá le costaba mucho pagarme la chapita para ir a un club. Entonces el único día que me pagó la chapita, literal, casi me matan", contó.

La actriz detalló la crueldad del hecho: "Me empujó un chico al agua porque sabía que yo no sabía nadar. A partir de ahí, nunca más".

El momento en el tuvo que meterse al agua

Sin embargo, su carrera la puso a prueba. Para la recordada novela Nano, donde su personaje interactuaba con orcas y delfines, tuvo que superar el pánico en tiempo récord. "Con Nano y con delfines me tuve que meter. Me tuvieron que acuatizar en dos días una escena", reveló. El proceso fue caótico: "El que me acuatizó dijo que era una locura".

Araceli recordó la tensión de estar en el agua con los animales: "Los delfines, cuando vos estás en su pileta, y hay alguien en el medio, empiezan a nadar a 50 kilómetros por hora... hacen oleajes tremendos porque no quieren que estés ahí". A pesar del miedo inicial, concluyó que finalmente "fue una experiencia hermosa".