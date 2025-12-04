Tras el plan hídrico riojano, el Gobierno de Quintela optimiza el abastecimiento de agua del interior provincial

Con el objetivo de fortalecer el servicio de agua en diferentes puntos de la provincia, el Gobierno de La Rioja puso en marcha un importante operativo en la zona de Las Higuerillas donde la demanda creció significativamente en los últimos meses. A través del Ministerio de Agua y Energía, se concretó un convenio con un propietario local que puso a disposición una perforación privada para reforzar el sistema

Para integrarla a la red existente, se construyó un nuevo acueducto de 800 metros, lo que permitirá inyectar un mayor caudal al sistema de distribución y mejorar el servicio para las familias del sector. Este aporte se suma a la perforación ubicada en la zona de “Don Goyo”, que actualmente abastece a la zona.

Además de estos trabajos, en la zona se encuentra una fuerte intervención legal, ya que las autoridades detectaron la venta ilegal de loteos, lo que aumentó la exigencia de nuevas conexiones irregulares. En este escenario, se desarrolla un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agua y los equipos locales para controlar conexiones clandestinas, regularizar el sistema y garantizar el acceso al recurso de manera ordenada y segura para toda la población.

Según señalaron desde la delegación local, el personal muestra un firme compromiso en su labor cotidiana, efectuando controles, asistiendo a la comunidad y apoyando cada iniciativa destinada a mantener un servicio seguro y estable. Con estas acciones, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en soluciones concretas que permitan mejorar el abastecimiento y asegurar el derecho al agua en los barrios de la Capital y todo el territorio provincial.

La Rioja avanza con obras hídricas de cara al verano

El Gobierno de La Rioja continúa impulsando acciones para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, a través del Ministerio de Agua y Energía y su Secretaría del Agua, se ejecutan importantes trabajos en las zonas de Pituil y Chañarmuyo, departamento Famatina, con el objetivo de mejorar la captación y distribución del agua de riego.

Las obras forman parte de un plan integral que tiene como objetivo aumentar el caudal disponible, reducir las pérdidas y garantizar un uso eficiente del recurso, beneficiando directamente a familias productoras y regantes de la región.

En este contexto se iniciaron los trabajos que darán origen a la construcción de nuevos drenes que permitirán captar y filtrar una mayor cantidad de agua desde el río, mejorando así su calidad antes de ser distribuida hacia los distintos sistemas de riego.

Estos trabajos surgen a partir del compromiso asumido meses atrás por el Ministerio de Agua y Energía junto a la intendenta local, Adriana Olima, quienes visitaron el lugar para evaluar las necesidades del sector y coordinar un plan de intervención conjunto. De esta manera, los equipos técnicos de la Secretaría del Agua trabajan de manera articulada con el municipio para avanzar de manera sostenida en cada etapa del proyecto.