Macron dice que la unidad entre Europa y EEUU sobre Ucrania es "esencial"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado este viernes que la unidad entre Europa y Estados Unidos es clave para apoyar a Ucrania, ha añadido que "no hay desconfianza" y ha desmentido una información según la cual había dicho que existía el riesgo de que Washington traicionara a Ucrania.
"La unidad entre estadounidenses y europeos sobre Ucrania es esencial. Y lo repito una y otra vez, tenemos que trabajar juntos", dijo Macron a los periodistas durante una visita a China.
"Damos la bienvenida y apoyamos los esfuerzos de paz que está haciendo Estados Unidos de América. Estados Unidos necesita a los europeos para liderar estos esfuerzos", añadió.
La revista alemana Spiegel citó el jueves la transcripción de una llamada confidencial en la que el presidente francés y el canciller alemán expresaban un gran escepticismo sobre los esfuerzos del Gobierno estadounidense y sus enviados para negociar una paz entre Ucrania y Rusia.
"Lo niego todo", dijo Macron cuando se le preguntó por el artículo de Spiegel. "Necesitamos a Estados Unidos para la paz. Estados Unidos nos necesita para que esta paz sea duradera y sólida".
"Así que no hay ningún escenario en el que una paz duradera en Ucrania se haga sin esfuerzos conjuntos entre los europeos, los estadounidenses, los canadienses, los australianos y los japoneses", dijo.
Con información de Reuters