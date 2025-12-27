Lo buscó Boca y se mete River: la nueva opción si no llegan Allende o Andino

River Plate ya planea el 2026 y sigue buscando refuerzos de jerarquía para pelear en todos los frentes de la mano de Marcelo Gallardo. Es por eso que ahora el DT busca a una de las joyas del fútbol argentino, en caso de que no se concreten los arribos de Tadeo Allende o Santino Andino. El futbolista ya había sido buscado anteriormente por Boca, mientras hoy está en la carpeta de un importante equipo de Brasil que, a diferencia del "Millonario", jugará la Copa Libertadores.

El apuntado por la dirigencia es nada más y nada menos que Maher Carrizo, extremo santiagueño de 19 años que viste los colores de Vélez Sarsfield, ganó tres títulos con el "Fortín" y representó a la Selección Argentina a nivel juvenil en diversas competencias. De hecho, viene de destacarse en el Mundial Sub 20 donde la "Albiceleste" de Diego Placente quedó en segundo lugar. Sin embargo, en Núñez tendrán a Botafogo como principal competidor en el mercado de pases.

River va por Maher Carrizo y compite contra Botafogo

En caso de que Tadeo Allende o Santino Andino finalmente no lleguen, Gallardo y compañía avanzarán por la joya que viene demostrando su potencial con la camiseta del equipo de Liniers. Un detalle no menor es que este último sólo lo vendería por la cláusula de recisión que es de 16 millones de euros, por lo que será difícil para el "Millonario" comprarlo. Igualmente, la dirigencia también planea la posibilidad de que otros futbolistas entren en la negociación.

Hasta el momento, según aseguraron desde La Página Millonaria -medio partidario de River-, todavía no hubo conversaciones entre los directivos de ambos clubes. Pero el interés de Vélez por contratar a Matías Galarza Fonda sumado a Tomás Galván -a quien el "Fortín" quiere retener pero deberá abonar la opción de compra-, podrían ser factores claves para llegar a un acuerdo.

Maher Carrizo, el apuntado por River en caso de que no lleguen Tadeo Allende o Santino Andino

Los números de Maher Carrizo en su carrera

Partidos jugados : 51 (+18 con la Selección Argentina a nivel juvenil).

: 51 (+18 con la Selección Argentina a nivel juvenil). Goles : 11 (+9).

: 11 (+9). Asistencias : 3 (+4).

: 3 (+4). Títulos: Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional 2024 y Supercopa Argentina 2025.

Qué falta para que River cierre a Tadeo Allende o a Santino Andino

Con respecto al futbolista del Inter Miami de Estados Unidos que pertenece al Celta de Vigo, el primer interés que recibieron por él fue justamente el de las "Garzas" donde estaba a préstamo. Sin embargo, desde España no aceptaron y el "Millonario" aprovechó para preguntar condiciones con el objetivo de concretar una cesión por el 50% del pase -2 millones y medio de dólares-. Ahora, compite con el Austin FC de la MLS que también se metió en la pelea.

Por otro lado, la situación del joven de Godoy Cruz es muy diferente y desde la dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo esperan por una respuesta este sábado 27 de diciembre. El futbolista tiene en sus manos la decisión, aún después de que entre los clubes llegaran a un acuerdo por el 80% de su ficha por 5 millones de dólares. Lo único que puede impedir que no llegue es que el propio Andino no quiera jugar en el equipo de Gallardo después de haber cambiado de representante en los últimos días.