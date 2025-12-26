Qué falta para que Jhohan Romaña sea nuevo refuerzo del River de Marcelo Gallardo

Qué falta para que Romaña sea nuevo refuerzo del River de Gallardo

Jhohan Romaña sigue en el radar de Marcelo Gallardo para ser refuerzo de River Plate en el mercado de pases pensando en el año 2026. Por supuesto, tanto el DT como la flamante nueva dirigencia comandada por Stefano Si Carlo saben que tienen que tendrán que traer jugadores de jerarquía para afrontar todos los compromisos de la temporada. El defensor colombiano es uno de ellos, por lo que en las próximas horas se definirá su futuro que hoy es una incógnita.

Si bien todavía no se desvinculó de San Lorenzo, el zaguero dejó en claro que su objetivo no era continuar, por lo que todo indica que se irá, aunque no está definido dónde. Allí apareció el "Millonario" como candidato a quedarse con él para reforzar un sector del campo de juego que estuvo más que flojo en 2025. Claro que, antes los directivos tendrán que cerrar algunas cuestiones para que finalmente el central llegue a Núñez para ser parte del plantel del "Muñeco".

Qué falta para que Romaña sea nuevo refuerzo de River

Después de que San Lorenzo rechace la primera oferta del "Millonario" por el defensor, Di Carlo y compañía no se rinden y todavía lo pretenden. De hecho, existe la posibilidad de que el uruguayo Sebastián Boselli sea parte de la negociación ya que Gallardo no lo tendrá en cuenta en 2026. Ante la negativa de la nueva dirigencia del "Ciclón" en medio de la crisis, la del equipo de Núñez volvería a la carga en las próximas horas.

Ahora, desde la cúpula de River tendrán que definir los detalles del posible contrato ya que, según el medio Olé, hay un interés por parte del futbolista para jugar en el club. De esta manera, dependerá de que se llegue a un acuerdo para que el central de una al conjunto de Gallardo en los próximos días para comenzar la pretemporada con sus nuevos compañeros. Igualmente, aún no hay nada cerrado y sería cuestión de tiempo para que finalmente sellen el vínculo.

Jhohan Romaña, pretendido por Marcelo Gallardo para ser refuerzo de River

Las estadísticas de Romaña en San Lorenzo

Partidos jugados : 83.

: 83. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: 0

