Contundente: la respuesta de San Lorenzo a River por Jhohan Romaña

Jhohan Romaña es uno de los futbolistas pretendidos por Marcelo Gallardo para River Plate de cara al 2026, después de las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Sin embargo, desde San Lorenzo ya tomaron una postura con respecto al defensor colombiano que tiene contrato hasta diciembre del 2026 y todavía no definió su futuro. La nueva dirigencia del "Ciclón" que afrontará la crisis institucional ya trabaja sobre este tema que podría derivar en una baja significativa para Damián Ayude.

Con la Copa Sudamericana y los torneos locales por delante en la temporada, desde Boedo saben que tienen que contar con lo mejor que tienen en el plantel y el zaguero de 27 años es uno de los más destacados. Por este motivo, Sergio Costantino -nuevo presidente interino- tomó las riendas de la negociación que inició su colega del "Millonario", Stéfano Di Carlo. Está claro que todavía no llegaron a un acuerdo, pero sí se conoció la decisión de la flamante cúpula "Azulgrana".

La decisión de San Lorenzo sobre el futuro de Romaña mientras lo quiere River

Según informaron desde el medio La Página Millonaria, el "Cuervo" rechazará la oferta del equipo de Núñez por el defensor, lo cual obligará a Di Carlo y compañía a mejorarla. Cabe destacar que el propio Romaña tiene en sus planes la salida del club y ya lo dejó en claro en sus publicaciones en las redes, aunque hasta ahora no se concretó. Mientras tanto, el "Muñeco" sabe que tiene que reforzar un sector del campo de juego en el que sufrió durante todo el 2025.

La lesión de Germán Pezzella -rotura de ligamentos cruzados por la que volverá a las canchas en los próximos meses-, el bajo nivel de Lucas Martínez Quarta, la posible venta de Paulo Díaz y la salida de Milton Casco son tres de los puntos a tener en cuenta en el armado de la línea de fondo para el 2026. Además, el regreso de Lautaro Rivero desde Central Córdoba de Santiago del Estero fue de lo mejor y no tardó en afianzarse. Sin embargo, también es cierto que el DT necesita más nombres que le den jerarquía a la zaga para pelear en todos los frentes.

La nueva dirigencia de San Lorenzo no aceptaría la oferta de River por el colombiano Jhohan Romaña

Los números de Romaña en San Lorenzo

Partidos jugados : 83.

: 83. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: 0.

El fixture de River en el Torneo Apertura 2026