Limpieza en River: los 3 borrados por Gallardo para la pretemporada en 2026

Limpieza en River: los 3 borrados por Gallardo para la pretemporada

El plantel de River Plate comandado por Marcelo Gallardo emprendió viaje hacia San Martín de Los Andes para dar inicio a la pretemporada 2026 con algunas ausencias. Es que el DT borró a tres jugadores a los que no incluyó en la lista para iniciar este camino que tiene como objetivo volver a ser campeón. Con los torneos locales y la Copa Sudamericana por delante, al "Muñeco" no le tembló el pulso para "limpiar" a algunos futbolistas.

A su vez, también el entrenador incluyó a los refuerzos que llegaron en este mercado de pases como es el caso de Fausto Vera y Aníbal Moreno, además de los que regresaron de sus préstamos. Sin embargo, no todos de los que volvieron tendrán la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Claro que, hay algunos que ya formaban parte y hasta habían sumado minutos que se quedaron afuera por decisión del propio Gallardo.

Quiénes son los 3 borrados por Gallardo en River en la pretemporada 2026 en San Martín de Los Andes

Antes del viaje, el DT presentó la nómina del "Millonario" para entrenar la semana venidera en la provincia de Neuquén y dejó afuera a Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. De esta manera, los 3 jóvenes que en algún momento tuvo en cuenta para formar parte del equipo quedaron relegados en Buenos Aires. Lo cierto es que no hay detalles de si se irán del club porque aún no se conocieron ofertas por ellos, pero sí llamó la atención la decisión de Gallardo con ellos. Cabe destacar que ya no están Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Milton Casco, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja, a quienes se les terminó el contrato el pasado 31 de diciembre.

La lista de convocados de River para la pretemporada 2026

Las nuevas caras y las sorpresas del River de Gallardo para la pretemporada en San Martín de Los Andes

Más allá de las mencionadas ausencias en el "Millonario", también hay regresos y futbolistas que no tienen su lugar asegurado para el 2026 en el club. Es el caso del chileno Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda y Jeremías Ledesma, quienes ya sonaron en otros equipos. También aparecieron los mencionados Fausto Vera y Aníbal Moreno, además de tanto Ezequiel Centurión como Tomás Galván, quienes volvieron de Independiente Rivadavia de Mendoza y Vélez Sarsfield, respectivamente. Por otro lado, la dirigencia trabaja para seguir reforzando el plantel para el 2026 y todavía no hay más refuerzos cerrados mientras suenan el uruguayo Matías Viña y Santino Andino de Godoy Cruz como los próximos que se calzarán la "Banda".

La lista de convocados de Gallardo en River para la pretemporada