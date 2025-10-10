Santero no ha ganado una final en esta temporada.

Hace unas semanas, la ACTC dio a conocer que BMW arribará al Turismo Carretera en la próxima temporada como la séptima marca de la categoría, que también recibirá a Mercedes, cuyo anuncio se dio en junio de este año. En este período de apertura, que atraviesa la máxima competencia del automovilismo nacional, la marca alemana será la tercera en romper con la antigua tradición de las marcas nacionales, algo que comenzó a cambiar con la inclusión de Toyota en 2022.

En aquel comunicado, la Asociación Corredores Turismo Carretera también informó que Fispa Corse no trabajará con el Ford Mustang Mach I a partir de la siguiente temporada, sino que pasará a usar el BMW M4, que será comandado por Julián Santero. Ahora bien, este miércoles, el equipo hizo la presentación oficial de esta nueva era, en un evento que contó con la presencia del piloto mendocino y también de su nuevo compañero.

Se trata de Kevin Candela, el piloto de 32 años que fue campeón del TC Pista 2021 con un Ford Falcon y al año siguiente tuvo su debut en TC. Actualmente, el oriundo de Bragado compite con el Torino NG de su equipo familiar y sumó 121,5 puntos hasta el momento, ya sin chances de clasificar a la Copa de Oro, aunque se ha mantenido en la competencia y estuvo presente el fin de semana pasado en el Autódromo San Nicolás.

A su vez, se dio a conocer que las dos estructuras se han murado al taller de la familia Candela, donde se prepararán a los dos coches para la siguiente temporada. Por el momento, la idea que se plantea es la posibilidad de realizar una exhibición para presentar al primer coche en pista en diciembre, posiblemente una vez que culmine la actual edición del campeonato de TC, que verá su fin el próximo 7 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

¿Cuándo vuelve a correr el TC?

Finalizada la fecha en San Nicolás, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, cuando se visite el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos por la decimotercera fecha de la temporada en el fin de semana del 1-2 de noviembre. Será la tercera fecha en lo que va de la Copa de Oro, cuya tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo:

