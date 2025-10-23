Ruggiero ganó tres finales del TC en 2018.

Luego de la victoria de Agustín Canapino en la apasionante definición de la final en San Nicolás, el Turismo Carretera se encuentra a la espera de la decimotercera fecha, que se disputará a inicios de noviembre en Paraná. Mientras tanto, para calmar la espera, otras categorías están cubriendo el calendario de la ACTC, como sucede con el TC Pick Up, que este fin de semana volverá al Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

En el marco de la novena fecha de la temporada, el certamen de las camionetas no solo volverá al trazado platense después de las visitas a Córdoba y Entre Ríos, sino que también tendrá como condimento especial el regreso de un ganador del TC. Se trata de Alan Ruggiero, quien sumó tres victorias en la temporada 2018 del Turismo Carretera en las finales de Toay, Olavarría y San Nicolás con su mítico Torino Cherokee.

Este martes, a través del sitio oficial de la ACTC, se dio a conocer que el piloto porteño se sumará al equipo GERF, que tendrá una segunda camioneta a partir de este fin de semana. De esta manera, Ruggiero contará con una Ford Ranger, el segundo vehículo que incorporó el equipo, que actualmente compite en TC Pista Pick Up con Marcelo Vergagni, que todavía tiene chances de clasificar a la Copa Shell Helix como uno de los ingresos de último minuto.

Cabe mencionar que la Ford Ranger ya había sido presentada hace unos meses, cuando se hicieron las exitosas pruebas en La Plata. Desde entonces, la camioneta cumplió con un repaso íntegro para pulir detalles y quedar lista para el debut de Ruggiero, que se subirá este jueves y viernes en el mítico Roberto José Mouras. Cabe mencionar que GERF se encargará de la atención del motor y chasis, mientras que la dirección quedará a cargo de Waldemar Coronas.

¿Cuándo vuelve a correr el TC?

Tras la cita en San Nicolás, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, cuando se visite el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos por la decimotercera fecha de la temporada en el fin de semana del 1-2 de noviembre. Será la tercera fecha en lo que va de la Copa de Oro, cuya tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo:

Ruggiero debutará este fin de semana en TC Pick Up.