Turismo Carretera 2000: así fue la victoria de Facundo Ardusso en la segunda final de Toay

Ardusso suma tres victorias en el año.

Luego de la victoria de Brian Quevedo en Paraná, el Turismo Carretera 2000 volvió este fin de semana con el inicio de la décima fecha de la temporada en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde Facundo Ardusso obtuvo su tercera pole del año. Con un tiempo de 1:15.972, el oriundo de Santa Fe fue el más rápido en la prueba de clasificación, pero debió largar del sexto lugar este sábado en la primera final de Toay.

Si bien pudo recuperar terreno, el piloto santafesino terminó en el segundo lugar detrás de Camilo Trappa, quien obtuvo su primera victoria en la categoría, mientras que Franco Riva cerró el podio. Pero este domingo, Ardusso tuvo una segunda oportunidad para hacerse con su tercer triunfo en la temporada en la final, en la que dominó desde el principio con su Honda All New Civic.

De hecho, el piloto de RV Racing Sports superó por más de dos segundos a Trappa, quien terminó en el segundo puesto delante de Agustín Canapino, que continúa liderando el campeonato tras haber quedado quinto en la final del sábado con el Renault Fluence. Una vez finalizada la carrera, Ardusso dio declaraciones en las que mostró la seguridad que le dio el coche de la marca nipona en el circuito de Toay.

“Un gran auto. El Honda me dio mucha seguridad, mucha confianza y me pude lucir en cada salida a pista”, afirmó el nacido en Las Parejas. Por otro lado, el Top-10 de la segunda final de décima fecha del TurCar2000 fue completado por Bernardo Llaver, Humberto Krujoski, Valentín Yankelevich, Facundo Onandía, Lucas Valle, Juan Manuel Lorio y Eduardo Martínez.

Posiciones del Turismo Carretera 2000

Tras el cierre de la décima fecha en La Pampa, el Turismo Carretera 2000 deberá hacer una actualización de la tabla de posiciones, la cual se dará a conocer este lunes. Por el momento, y a la espera de la siguiente fecha en Río Cuarto, Córdoba, el campeonato se encuentra del siguiente modo.

Ardusso en el podio de Toay.