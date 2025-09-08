Turismo Carretera 2000: el logro de Luis José Di Palma con su victoria en Buenos Aires

Di Palma ganó las dos carreras del fin de semana.

A casi un mes de la victoria de Bernardo Llaver en el Circuito San Juan Villicum, el Turismo Carretera 2000 volvió este fin de semana con la disputa de la octava fecha, que se puso en marcha este viernes con los primeros entrenamientos. Desde el principio de la acción en el Circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Luis José Di Palma lideró las sesiones de prácticas, algo que se mantuvo este sábado en la primera carrera.

Con un tiempo de 15:54.478, el piloto arrecifeño se quedó con la victoria este sábado al cabo de las nueve vueltas, con una diferencia de +0.940 sobre Valentín Yankelevich, quien había obtenido el mejor registro en la clasificación. Al mando del Citroën C4 Lounge, Di Palma se quedó con la primera carrera y este domingo repitió con el triunfo en la segunda carrera del fin de semana en Buenos Aires.

Esta tarde, el piloto de Aimar Motorsport largó desde el primer lugar en la grilla de partida y mantuvo un intenso duelo con Facundo Ardusso, que se vio forzado a abandonar al cabo de 15 vueltas por problemas mecánicos en su Honda Civic. A causa de esto, “Josito” no tuvo mayores inconvenientes en quedarse con el triunfo con un tiempo de 30:01.432, seguido en el podio por los Renault Fluence de Agustín Canapino (+0.315s) y Humberto Krujoski (+1.085s).

De esta manera, Di Palma se convirtió en el segundo piloto en ganar las dos carreras de la fecha en lo que va de la temporada, un logro que ya había cumplido Krujoski en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Además, el arrecifeño marcó el récord de vuelta en el trazado porteño este domingo, puesto que giró en 1:19.956 a una velocidad de 150,284 Km/h en la quinta vuelta de la carrera.

Al término de la carrera, el piloto no dudó en mostrar su alegría ante los micrófonos de Campeones, donde aprovechó para agradecer a todo su equipo por el trabajo realizado que lo llevó a esta victoria. “Mucho sacrificio, hay un esfuerzo muy grande por todo esto. Lo peor de todo es que ahora tengo que pagar el asado, pero lo vamos a pagar con gusto”, reveló “Josito” entre bromas.

Así quedaron las posiciones en Buenos Aires.

¿Cuándo vuelve a correrse el Turismo Carretera 2000?

Finalizada la acción en el Circuito 8 del Gálvez, el Turismo Carretera 2000 tendrá unas semanas de descanso, ideal para que los equipos se reacomoden de cara a la novena fecha de la temporada. Esta se realizará en el fin de semana del 26 al 28 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos.