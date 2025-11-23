Los scons de queso son ideales para una tarde de mates.

Los scons de queso son una variante ideal para los mates de un domingo, ya que se hacen rápido y se suelen tener los ingredientes necesarios en la alacena y la heladera. Por eso, Maru Botana compartió su propia receta de este clásico y antojó a todos sus seguidores, deseosos de degustar esa delicia en la merienda.

Hacer scons de queso es fácil porque la receta requiere pocos ingredientes, generalmente harina, manteca, leche o crema y queso rallado, y no demanda técnicas complejas. La masa se trabaja poco, no necesita levado como el pan y se cocina en pocos minutos, lo que los vuelve ideales para preparar en cualquier momento. Su practicidad también está en que se pueden adaptar a diferentes quesos, incorporar semillas o hierbas, y acompañar tanto comidas dulces como saladas, desde un desayuno hasta una picada o una merienda rápida.

En cuanto a sus nutrientes, los scons de queso aportan proteínas y calcio provenientes del queso y, según los ingredientes elegidos, pueden incluir grasas saludables si se reemplaza parte de la manteca por opciones más livianas. Aunque no se consideran un alimento “light”, pueden ser parte de una dieta equilibrada si se consumen con moderación y se elaboran con harinas integrales o mezclas más nutritivas. Así, los scons resultan una opción rica, práctica y adaptable a distintas necesidades alimentarias.

Receta de scons de queso de Maru Botana

Ingredientes

150 g manteca

750 g harina 0000

25 g sal

300 g queso sardo rallado o reggianito

300 g queso quartirolo

225 g leche

20 g polvo de hornear

Paso a paso