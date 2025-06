¿Descargar Magis TV para ver series y películas en un Smart TV es seguro? Esto es lo que hay que saber

¿Descargar Magis TV para ver series y película en una Smart TV es seguro? Esto es lo que hay que saber.

En el último tiempo, Magis TV se convirtió en una de las aplicaciones más buscadas por quienes desean ver series, películas y canales de televisión sin pagar una suscripción mensual. El atractivo es evidente: una amplia variedad de contenidos disponibles sin costo y al alcance de cualquier usuario con un dispositivo conectado. Sin embargo, detrás de esa propuesta tentadora, se esconden múltiples advertencias y peligros. Y en el caso de instalarla en una Smart TV, los riesgos pueden ser aún mayores.

La Justicia argentina ya intervino en el caso Magis TV y determinó que su funcionamiento infringe leyes de propiedad intelectual. Si bien la medida apunta principalmente a quienes están detrás de la plataforma, su impacto también deja en evidencia que los usuarios podrían no estar completamente exentos de consecuencias.

¿Es seguro instalar Magis TV en una Smart TV?

No, no lo es. La aplicación no se encuentra en tiendas oficiales como Google Play Store o Apple TV, lo que implica que su instalación debe hacerse mediante archivos externos (APK), una práctica habitual en entornos inseguros. Algunos de los riesgos que implica su instalación son:

Instalar Magis TV en un Smart TV puede traer graves consecuencias.

Esta vía de descarga expone los dispositivos a virus, software espía o accesos no autorizados , sobre todo cuando se trata de Smart TVs conectadas a la red doméstica, lo que puede comprometer otros equipos del hogar.

Magis TV solicita vincular una cuenta de correo electrónico, dando acceso potencial a datos personales, claves, correos y hasta información bancaria .

A diferencia de las plataformas legales como Netflix, HBO Max o Disney+, Magis TV no ofrece ninguna protección técnica ni respaldo legal si algo sale mal: desde el robo de datos hasta el mal funcionamiento del dispositivo.

Además del problema legal, la instalación de esta app en televisores inteligentes abre una puerta peligrosa a ataques cibernéticos. En algunos casos, expertos en seguridad detectaron intentos de espionaje o control remoto a través de este tipo de aplicaciones no verificadas.

Asimismo, si bien por el momento no hay consecuencias penales para quienes hayan descargado Magis TV en sus dispositivos, no significa que el riesgo legal no exista en un futuro.

En conclusión, instalar Magis TV en una Smart TV para ver contenido gratuito no es una opción segura ni confiable. Más allá de que el contenido sea gratuito, el precio que se puede pagar es alto: desde la exposición de información personal hasta posibles implicancias legales. Lo recomendable, según especialistas, es desinstalar este tipo de servicios y optar siempre por plataformas legales, que garantizan tanto la calidad del contenido como la seguridad del usuario.