¿Descargar Magis TV para ver películas y series es seguro? Qué dice la Justicia.

Magis TV se volvió una de las aplicaciones más comentadas del último tiempo por ofrecer acceso gratuito a películas, series y canales de televisión sin necesidad de pagar una suscripción. Su creciente popularidad la convirtió en una opción tentadora para quienes buscan entretenimiento sin costo. Sin embargo, su funcionamiento llamó rápidamente la atención de la Justicia argentina, que ya comenzó a tomar medidas concretas frente a la ilegalidad del servicio.

Aunque muchos usuarios se preguntan si usar Magis TV puede traerles consecuencias legales, lo cierto es que la plataforma y sus responsables están en el centro de una causa judicial por violación de derechos de autor y otros delitos informáticos. Esto encendió las alarmas sobre la seguridad y legalidad de utilizar este tipo de aplicaciones.

Qué dice la Justicia sobre Magis TV

En septiembre de 2024, el Juzgado N°4 de San Isidro, bajo la dirección del juez Esteban Rossignoli, ordenó el bloqueo de todos los dominios asociados a Magis TV, al considerar que vulneraban la legislación de propiedad intelectual.

Magis TV no es seguro y no está excento de traer problemas legales.

La medida se centró en frenar la operación de la plataforma y alcanzar a sus desarrolladores y promotores, pero dejó abierta la posibilidad de investigar a usuarios en el futuro. Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, advirtió que el uso de plataformas ilegales puede constituir un delito informático, especialmente si se comparte el contenido o se promueve su descarga.

Si bien hasta el momento no hay acciones judiciales en curso contra usuarios individuales, las autoridades no descartan ampliar el alcance de la causa en los próximos meses. En este contexto, usar Magis TV no es una práctica exenta de riesgos legales.

¿Es seguro usar Magis TV?