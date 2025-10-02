Sale a la luz la historia del robo que impidió la destrucción de la película Taxi Driver

La historia del robo que impidió la destrucción deTaxi Driver.

Taxi Driver es una de las películas más famosas de Martin Scorsese y Robert De Niro pero podría haber corrido una suerte fatal de no haber sido por un robo que la salvó de la destrucción. La impensada historia que salió a la luz en el documental Mr. Scorsese, sobre la vida del legendario director.

La serie documental Mr. Scorsese, que en 5 capítulos seguirá la vida y trayectoria del director de Toro Salvaje, Goodfellas, The Irishman y El Lobo de Wall Street, entre otras películas, se estrenará en Apple TV+ el próximo 17 de octubre, y como campaña de promoción salió a la luz un breve trailer en el que se ve a Steven Spielberg y el propio Scorsese charlando sobre Taxi Driver y el osado plan del director para salvar su película de la compañía productora.

"Marty estaba muy enojado", asegura Spielberg en el clip. Y devela que la compañía que financiaba Taxi Driver quería que Scorsese eliminara las escenas más sangrientas y un escena en la que un personaje perdía la mano, algo que enfureció al cineasta. "Ellos iban a destruir la película, así que la destruiré, pero antes de hacerlo voy a robarla", indica Scorsese, quien llegó a amenazar con tirar la cinta de la película por la ventana.

Qué hizo Martin Scorsese para que no le censuren Taxi Driver

Ante esa idea tan radical Spielberg y el resto del equipo consiguieron calmar al director. Finalmente, Scorsese encontró la solución: mostrar la sangrienta escena como si fuera a foto de un periódico. De esta manera el color întenso de la sangre se volvió marrón, rebajando la brutalidad de la escena en cuestión. "Salvó la película", afirma Spielberg.

Taxi Driver cuenta la historia de Travis Bickie (Robert De Niro), un veterano de Vietnam que trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que se pasa los días en el cine y junto a Betsy (Cybill Shepherd), hasta que un día decide llevar a la práctica su máxima obsesión: ver como la violencia domina la ciudad.