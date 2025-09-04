La historia frustrada de Pampita y Robert de Niro.

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos en Los 8 Escalones (El Trece) al contar una anécdota del día que conoció a Robert de Niro, uno de los actores que más admira, y cuál fue su reacción. El relato de la actriz y modelo sobre su cruce con la estrella de Taxi Driver.

El recuerdo se disparó a partir de una pregunta en Los 8 Escalones sobre la edad del actor Robert de Niro. Allí fue cuando Pampita contó como fue su breve interacción con el actor de El Padrino. “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, confesó.

Luego, Pampita ahondó en los detalles de ese cruce inesperado que no culminó como ella hubiera deseado: “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”.

La reacción de Pampita tras el rechazo de Robert de Niro

“Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”, agregó Pampita, quien aseguró que no le guarda ningún rencor al actor. "Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”, cerró.