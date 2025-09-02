Pasó en vivo: una figura de El Trece le dijo "cornudo" a Nico Vázquez.

Después del anuncio de su separación con Gimena Accardi, una figura de Eltrece le dijo "cornudo" al actor Nicolás Vázquez. Quién lo dijo y en qué contexto.

Se trata de la histórica conductora Mirtha Legrand, quien en la emisión del 23 de agosto de La Noche de Mirtha dijo: "Ella habló largo en cámara, en televisión. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se habla más".

"Creo que está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así", sentenció Mirtha Legrand en aquella ocasión.

La declaración de Legrand ocurrió durante un debate con Karina Iavícoli, quien estaba de invitada en su programa. "Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso. Me resulta molesto que la ataquen. Ella dice que fue una historia rápida, que no prosperó. Ella dijo un desliz. Le puede pasar a cualquiera. No lo veo como algo para que la maltraten", le dijo Iavícoli a Mirtha.

En su programa del 23 de agosto, Mirtha Legrand le dijo "cornudo" a Nico Vázquez.

El arrepentimiento de Mirtha Legrand

En la semana posterior a sus dichos, Mirtha se mostró arrepentida por sus dichos en el programa de televisión. "Estoy muy arrepentida", dijo en diálogo con América TV, y continuó: "Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona".

Luego, el propio Vázquez, en declaraciones a la misma señal televisiva, reveló: "Me pidió disculpas, no solo públicamente, sino también de forma privada. La quiero mucho". "Le dije que no sentí que fuera con intención de lastimarnos a mi o a Gime, porque sé el amor que nos tiene. Lo hablé con ella y esta todo más que bien, nos respondimos de mutuo amor. Ya está, no lo tomé con mala intención", añadió.