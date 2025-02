Quedó eliminado de Los 8 Escalones y enmudeció a Guido Kaczka en vivo: "Cualquier pavada"

Qué pasó en una de las recientes emisiones de Los 8 Escalones.

Los 8 Escalones es uno de los programas más vistos de la televisión bajo la conducción de Guido Kaczka, quien suele tener distintas intervenciones en sus ciclos que generan muchas reacciones en el ambiente del espectáculo. Es por eso que lo que ocurrió en una de las últimas emisiones no fue la excepción, ya que uno de los participantes quedó eliminado por completo del certamen y dejó mudo al presentador y al jurado por lo que dijo en pleno vivo.

El martes 25 de febrero, se llevó una nueva emisión de Los 8 Escalones por El Trece. En un momento determinado del programa, Gustavo, uno de los participantes, solicitó ayuda de Pampita -parte del jurado- para responder a la pregunta "¿en qué puesto se encuentra Mark Zuckerberg en el ranking de los más ricos del mundo, según la publicación del 5 de febrero?". Después de unos segundos de reflexión, finalmente contestó.

Gustavo puso "10", mientras que sus contrincantes escribieron "8" y "5" como opciones. La respuesta correcta era "3" y al estar más alejado que todos, el hombre quedó eliminado de Los 8 Escalones. "Perdí porque la miraba, la tenía al lado y dije cualquier pavada, erré todo", se justificó de manera sorpresiva por la presencia de Pampita a su lado. Este comentario generó muchas reacciones en el estudio del programa dejando mudo al conductor y causando risas en el jurado y el público presente.

"Voy a mostrar un video": Guido Kaczka no se contuvo y expuso lo que pasó en los pasillos de El Trece

Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y en este momento, se encuentra al frente de dos exitosos ciclos: Los 8 Escalones y The Floor. En un contexto marcado por su intensa actividad en la pantalla chica, el presentador de 47 años lanzó una inesperada revelación en vivo sobre lo que ocurrió en los pasillos de El Trece en estos últimos días.

Desde hace años que Guido Kaczka se convirtió en una de las caras visibles de El Trece. El conductor brilla con Los 8 Escalones y en 2024, innovó la grilla de programación mediante otro formato llamado The Floor. A través de un móvil concedido a Puro Show días atrás, el ciclo que conducen Pampito Perelló y Mati Vázquez, expuso una noticia importante de cara al transcurso del 2025.

"Voy a mostrar un video de lo que se está haciendo en uno de los estudios donde va a ir el programa. Se está rompiendo todo", indicó. Es que Guido va a conducir un nuevo ciclo llamado The Balls y The Floor dejará de estar en la grilla de programación del canal del sol. "Se viene tremendo programa, de los mismos creadores que The Floor. Es algo gigante, con bolas que caen y empujan a la gente cuando no se ponen en el lugar que corresponde. Va a estar muy divertido", adelantó en otra entrevista brindada a Carmen Barbieri.

"Hay que tratar de no mojarse y son dos familias, pero estoy pidiendo que me dejen meter una idea para el armado de los equipos. Estoy pensando en que un grupo sean familia o gente que se conoce, y el otro se llame 'rejunte' y nosotros los juntemos por alguna característica", agregó Guido. De esta manera, se viene un nuevo proyecto televisivo y según dijo, la idea es que comience durante el mes de marzo.