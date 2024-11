Sonríe Guido Kaczka por lo que dijo Colapinto sobre Los 8 Escalones en vivo: "El quinto"

Qué dijo Franco Colapinto de Guido Kaczka que se volvió viral en las redes sociales.

Guido Kaczka es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina y su nombre resonó en las últimas horas en un video viral en Twitter. Es que el piloto Franco Colapinto lo mencionó en un stream con Duki, Nicki Nicole, Bizarrap y Luquitas Rodríguez y lo que dijo sobre el presentador de Los 8 Escalones causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Franco Colapinto se encuentra en Brasil y en medio de la competencia, aprovechó para reunirse en un stream con Bizarrap, quien se convirtió en uno de sus sponsors, además de la presencia de Duki, Nicky Nicole y Luquitas Rodríguez. En medio de la charla, el productor musical reveló cómo se conoció con los artistas furor de la escena urbana.

"Justo la primera vez que caí al Quinto Escalón lo conocí a Duko, caí con lentes", contó Bizarrap refiriéndose a la icónica batalla de freestyle de la que participaron muchos raperos de la escena actual. En ese momento, Colapintó lo interrumpió para acotar algo a su relato. "¿El Quinto Escalón? ¿Qué es El Quinto Escalón, el de Guido Kaczka?", preguntó curioso confundiendo el nombre del evento artístico por el de Los 8 Escalones, el programa de entretenimiento que se emite por El Trece.

Inmediatamente todos estallaron de risa, ya que no pensaron que iba a arrojar ese comentario. Además, muchas personas en redes sociales les causó sorpresa que no conozca El Quinto Escalón teniendo en cuenta que se convirtió en uno de los fenómenos culturales históricos dentro de la cultura nacional y al mismo tiempo, celebraron que tenga presente al conductor de Los 8 Escalones. Luego del desopilante momento, continuaron con la dinámica de la charla por stream.

Impacto en El Trece por lo que dijo Guido Kaczka sobre Pampita: "No fue así"

La actriz, modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain se vio envuelta en un escándalo ya que se reveló un dato que involucra a el conductor de Los Ocho Escalones, Guido Kaczka, y la posible salida del programa de El Trece en el que es jurada. Desde LAM (América TV) afirmaron que Pampita recibió una oferta para reemplazar a Florencia Peña como conductora del Cantando 2024 mientras la actriz está de vacaciones y la modelo dio el si.

El lugar de Flor Peña fue ocupado por Karina Mazzocco y desde LAM afirmaron que desde la producción antes llamaron a Pampita, quien aceptó la oferta pero el conductor de Los Ocho Escalones del Millón, Guido Kaczka, fue quien no la dejó conducir el Cantando "Antes de Yanina Latorre llamaron a Pampita que cerró y después se bajó. Había arreglado y de repente llamó y dijo que no lo iba a hacer. Ahí es que la llaman a Yanina. Yanina dijo que no ¿Por qué Pampita dijo que si y después se bajó? Porque Guido Kaczka no la autorizó. Guerra de exclusividades. Es excusa, pero bueno eso es lo que dijo", revelaron en el programa de espectáculos.

Tras los rumores fueron a buscar al conductor de El Trece y Guido Kaczka negó lo que esto haya sucedido: "No fue así. ¿Cómo le voy a prohibir conducir el Cantando? Cero. No está dentro de las posibilidades prohibirle otro trabajo. En estos casos lo legal no es lo verdadero, eso solo corresponde cuando hay una exclusividad legalmente".

"También nos dedicamos a lo mismo y sabemos que hay algo que alguien quiere hacer, y eso le gana a lo que está escrito para este tipo de actividad. Si bien hay que respetar lo escrito, nadie puede estar a contramano en pantalla. De mi parte cero. Pampita tiene sus ganas, si lo quiere hacer lo termina haciendo las cosas que quiere las acomoda y las hace", aseguró el conductor de Los Ocho Escalones a el programa encabezado por Ángel de Brito.