Mario Pergolini sorprendió por lo que se animó a decir de Guido Kaczka.

Mario Pergolini es uno de los empresarios de medios más relevantes de las últimas décadas y por eso suele causar repercusión con su declaraciones sobre su visión de la industria. Así, el periodista fue entrevistado en un canal de YouTube y reaccionó de una inesperada manera cuando le consultaron por su colega Guido Kaczka.

El exconductor de CQC y fundador de Vorterix analizó a la televisión actual y a los números que se manejan en relación al rating, mucho más bajos que años atrás. En ese sentido, cuando los conductores del canal Doble Mérito definieron a Guido Kaczka como el nuevo rey de la televisión, su reacción no fue benevolente con el presentador de Los Ocho Escalones.

"¿Hay un uno en la tele? No tengo ni idea. ¿En serio creen que hay un uno en la tele?", soltó Pergolini cuando le consultaron a quién consideraba el número 1 de la televisión, a modo de menosprecio a la industria que está en caída desde hace años. Cuando sus interlocutores nombraron a Guido Kaczka, su reacción fue inmediata: "¿Es el uno en la tele? Okey, pero mide 7 puntos de rating. Bueno, está bien, es el 1 de esto. Bueno, será Guido Kaczka. Perdón, es re buen tipo Guido".

La opinión de Mario Pergolini sobre el gobierno de Javier Milei

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo, a veces saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones", analizó Mario Pergolini, en diálogo con LN+.

El ex conductor de CQC, agregó: "¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”.

Mario Pergolini también se refirió a la oposición y afirmó que "está confundida, no sabe qué hacer". "Y estos van. Los que van y arrasan, creo que es un problema a veces. Vamos a ver, prefiero seguir siendo optimista. Creo que la situación sigue siendo delicada”, sumó. Asimismo opinó que sería necesario "un gran acuerdo nacional", pero que es algo que no ve y eso lo "preocupa".

Fuerte descargo de Eduardo de la Puente sobre su vínculo con Pergolini

“Sí, es como esos matrimonios que se conocen, se enamoran perdidamente y se aman, se ponen de novios y se casan", contó de la Puente en diálogo con el equipo de Socios del Espectáculo en El Trece. Y también reconoció: "Pero un día se dan cuenta de que, bueno, el otro no era la persona indicada o todo eso que te había enamorado ya no te enamoraba más. No, es que nunca fuimos pares. Siempre había una autoridad".