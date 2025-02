Crisis en la televisión: El Trece levantó un histórico programa por falta de presupuesto.

El Trece enfrenta una fuerte crisis presupuestaria y tuvo que dar de baja un histórico programa en medio de la catástrofe económica. El canal enfrenta un complicado momento económico propiciado, en parte, por los bajos números de rating ya que sus contenidos no logran convocar la cantidad de público esperado. Pero ahora, la situación se fue de las manos y tuvieron que eliminar un ciclo de la grilla.

Hace algunas semanas atrás, Ángel de Brito había anunciado que El Trece compró los derechos de American Idol, el famoso reality show de canto que es popular en todo el mundo. Pero a tan solo días de que se confirmara esta novedad, trascendió que el canal dio de baja este proyecto.

Según dio a conocer Guido Záffora en el mismo programa, el canal del sol decidió no seguir adelante con el proyecto de American Idol. Por un lado, se debe a una cuestión económica y, por el otro, debido a la fuerte competencia que tendrán en Telefe con la llegada de La Voz Argentina. "Es muy caro comprar el formato y aún más costoso producirlo", confirmó.

De este modo, trascendió que el ciclo se pospondría hasta diciembre, una vez que los números se estabilicen. Mientras tanto, Telefe ya promocionó las audiciones para La Voz Argentina, y la fecha de inicio del programa se conocerá en breve. Por ahora se especula que el final será una vez que Gran Hermano salga del aire.

American Idol es un formato popular en todo el mundo y del que salieron importantes figuras de la música.

"Voy a mostrar un video": Guido Kaczka no se contuvo y expuso lo que pasó en los pasillos de El Trece

Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y en este momento, se encuentra al frente de dos exitosos ciclos: Los 8 Escalones y The Floor. En un contexto marcado por su intensa actividad en la pantalla chica, el presentador de 47 años lanzó una inesperada revelación en vivo sobre lo que ocurrió en los pasillos de El Trece en estos últimos días.

Desde hace años que Guido Kaczka se convirtió en una de las caras visibles de El Trece. El conductor brilla con Los 8 Escalones y en 2024, innovó la grilla de programación mediante otro formato llamado The Floor. A través de un móvil concedido a Puro Show días atrás, el ciclo que conducen Pampito Perelló y Mati Vázquez, expuso una noticia importante de cara al transcurso del 2025.

"Voy a mostrar un video de lo que se está haciendo en uno de los estudios donde va a ir el programa. Se está rompiendo todo", indicó. Es que Guido va a conducir un nuevo ciclo llamado The Balls y The Floor dejará de estar en la grilla de programación del canal del sol. "Se viene tremendo programa, de los mismos creadores que The Floor. Es algo gigante, con bolas que caen y empujan a la gente cuando no se ponen en el lugar que corresponde. Va a estar muy divertido", adelantó en otra entrevista brindada a Carmen Barbieri.

"Hay que tratar de no mojarse y son dos familias, pero estoy pidiendo que me dejen meter una idea para el armado de los equipos. Estoy pensando en que un grupo sean familia o gente que se conoce, y el otro se llame 'rejunte' y nosotros los juntemos por alguna característica", agregó Guido. De esta manera, se viene un nuevo proyecto televisivo y según dijo, la idea es que comience durante el mes de marzo.