Sabrina Carpenter lo puso de moda: el corte de pelo que será tendencia en el verano 2026

Se acerca el verano 2026 y regresa con fuerza una moda de los años '70: el corte en capas con flequillo cortina. Fue la popular cantante estadounidense Sabrina Carpenter quien lo comenzó a poner de moda y se cree que será de los grandes elegidos en la próxima temporada.

Regresa el corte en capas con flequillo cortina para el verano 2026

Sabrina Carpenter instaló nuevamente el uso de un flequillo más natural, conocido como "curtain bangs", que junto al corte de pelo en capas, se posiciona como el combo predilecto para el verano 2026.

El flequillo cortina junto al corte en capas es un combo que funciona para pelos lacios y ondulados

Este tipo de flequillo se caracteriza por caer abierto y de manera natural a ambos lados del rostro, con una pequeña cantidad de pelo. Está muy alejado del clásico flequillo recto. Así logra generar un marco natural y equilibrado en la cara, entre los pómulos y la mandíbula.

Se puede sumar al corte en capas, con la cantidad de capas de cabello que prefieras. Se trata de un estilo que se adapta y queda bien en diferentes tipos de cabello, ya sea para pelos lacios, a los que les da volumen, o melenas más abundantes que buscan mostrar un estilo más ligero, pero lleno de movimiento. Además, juntos aportan dinamismo y aportan un look natural y moderno.

Cómo cuidar el flequillo cortina para usarlo durante el verano

Ante calor y la transpiración, el flequillo puede volverse una pesadilla durante el verano. Sin embargo, al ser mucho más liviano que el flequillo tradicional y no tapar la frente por completo, el curtain bangs es una buena opción.

Este verano 2026 la gran tendencia será el combo del corte en capas y el flequillo cortina

Mantenerlo es bastante simple: se puede hacer un poco brushing hacia afuera o plancharlo ligeramente para mantener la forma "abierta" a los costados del rostro. Las personas con cabello de ondas o rulos pueden usar crema para peinar o mousse para conservar la forma y que no caiga En cabellos con ondas suaves, basta aplicar crema de peinar o mousse.