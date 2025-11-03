Descuentos Cuenta DNI que llegan en noviembre 2025: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Banco Provincia confirmó todos los descuentos para noviembre 2025 con Cuenta DNI.

Noviembre arranca con una buena noticia para los bolsillos bonaerenses: el Banco Provincia ya publicó el calendario de descuentos de Cuenta DNI, su billetera digital estrella, que sigue sumando usuarios en todo el país.

El programa de beneficios, que combina reintegros y cuotas sin interés, es una herramienta clave para paliar la inflación mensual y estirar el sueldo, con rebajas de hasta 40% en ferias, mercados y universidades.

El banco estatal mantiene casi todas las promociones que ya se habían visto en octubre, pero suma nuevos acuerdos con supermercados, incluido Supermayorista Vital, que agregó los domingos como día de descuento. Los beneficios abarcan desde las compras básicas hasta rubros culturales y de salud, lo que convierte a noviembre en un mes ideal para planificar gastos con estrategia.

Cuándo se puede comprar con el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías

El sábado 8 de noviembre será una fecha marcada en el calendario de los usuarios de Cuenta DNI: se aplicará un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000.

Cuenta DNI.

La promoción apunta a aliviar el impacto del precio de los alimentos, en un contexto donde el costo de la carne sigue entre los principales motores del índice de inflación.

El beneficio es una política de incentivos que Banco Provincia viene manteniendo desde 2023, cuando el consumo de carnes cayó casi un 15%, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Cuándo son los descuentos de Cuenta DNI en supermercados

Los descuentos en supermercados llegan recargados este mes.

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro.

20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Vital: 20% los martes y domingos, con reintegro máximo de $20.000 por persona.

20% los martes y domingos, con reintegro máximo de $20.000 por persona. Carrefour: 10% todos los miércoles, también sin tope.

10% todos los miércoles, también sin tope. Toledo : 20% los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata.

: 20% los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000.

15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000. Nini Mayorista: 20% los martes, hasta $20.000 por día y persona.

Uno por uno, otros descuentos de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre de 2025