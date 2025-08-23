Parece de 50, pero tiene 81 años: el increíble estilo de vida un reconocido empresario que es furor

El secreto de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo.

Uno de los hombres más ricos del mundo causó furor por su apariencia física, ya que tiene 81 años, pero parece de 50. Se trata de Larry Ellison, el empresario estadounidense que lleva un estilo de vida muy particular y desató una ola de reacciones en las redes sociales. Se supo qué ritmo lleva para mantenerse en forma y con buena salud.

Larry Ellison, creador de Oracle, se convirtió en uno de los últimos integrantes del exclusivo club de multimillonarios que destinan sumas millonarias a la investigación y experimentación para frenar el envejecimiento. A sus 81 años, el empresario sorprende con una imagen que descoloca: sin canas, sin arrugas visibles y con un cabello intacto, proyecta la apariencia de alguien de cincuenta y no la de un octogenario.

Ellison no es el único en esta cruzada. Figuras como Bryan Johnson, impulsor del polémico proyecto Blueprint, lo consideran un aliado en la batalla contra el tiempo. Johnson, famoso por haberse sometido a transfusiones de sangre de su hijo adolescente en busca de “rejuvenecer”, lo elogió públicamente: "Un ejemplo del buen manejo del envejecimiento biológico", escribió recientemente en su cuenta de (X, ex Twitter).

La dieta de Larry Ellison, el empresario de 81 años que parece de 50

La obsesión de Ellison por la juventud no es reciente. Viene de lejos, motivada por experiencias personales como la muerte de su madre adoptiva a causa del cáncer. En una ocasión lo expresó con crudeza, ya que a uno de sus biógrafos le reconoció que "la muerte nunca ha tenido sentido para mí".

Esa convicción lo llevó a donar más de 350 millones de dólares para financiar estudios sobre enfermedades y procesos biológicos relacionados con la edad. Además de su compromiso con la ciencia, Ellison sigue una disciplina férrea en su vida cotidiana.

Su dieta se basa en pescado, vegetales y té verde, y dedica largas horas diarias al entrenamiento físico en el gimnasio. Una rutina que, junto a su apuesta por la biotecnología, busca sostener lo que él mismo entiende como el mayor desafío humano: ganarle tiempo al tiempo.