Tiene 92 años y parece de 50: la increíble rutina de gimnasia para alargar la vida.

Uno de las ambiciones de miles de personas gira en torno a lograr una buena calidad de vida para "llegar bien" a la vejez. Y aunque no existe fórmulas perfectas para lograrlo, en los últimos días se hicieron virales una serie de videos de TikTok de una mujer llamada Edna Giordano, que a sus 92 años luce como una persona de 50 años.

A sus 92 años Edna Giordano -madre de cinco hijos, abuela de 21 nietos y bisabuela de cuatro- se mostró en una serie de videos junto a su hija Dalyce Radtke en los que compartió su rutina para llegar a su vejez con un cuerpo joven. "Me siento como cuando tenía 50. Siempre he llevado un estilo de vida activo, porque con tantos hijos, no hay otra opción. Nunca me lo he cuestionado, simplemente es mi forma de vivir. Mi cuerpo se siente mejor cuando me muevo", reveló la mujer en una entrevista a Good Morning América el año pasado.

En esa entrevista al magazine de televisión estadounidense Giordano había revelado que empezó a ir al gimnasio a los 65 años, tras su jubilación como trabajadora en un hospital. "Si paso mucho tiempo sentada, me siento incómoda. Pinto, hago jardinería y saco a pasear al perro. Si me quedo viendo la televisión más de 10 minutos, me levanto a hacer algo y me siento mejor. Planeo quedarme aquí mucho tiempo. Podría llegar a los 110 años. Me entristece cuando la gente se pone una fecha de vencimiento. Yo me siento igual que hace 30 años", sostuvo.

Por otro lado, la mujer compartió una rutina para lograr estabilidad en su estado físico óptimo:

4 sesiones de una hora en el gimnasio, con calentamiento en la caminadora, movilidad dinámica, entrenamiento de fuerza y estiramientos.

Entrenamiento de fuerza.

Caminar.

Movilidad y flexibilidad.

Movimiento diario (jardinería, sacar a pasear a su perro, subir las escaleras de su casa).

Ni la comida, ni el ejercicio: los hábitos que realmente te hacen subir de peso, según expertos

1. El estrés y el mal descanso

Cuando estamos estresados y no descansamos apropiadamente, aumenta la segregación de hormonas del cortisol y de la grelina. Estas hormonas hacen que nos aumente el apetito y que tengamos más antojos por carbohidratos, al mismo tiempo que reduce la hormona leptina, que ayuda a sentir saciedad.

"El estrés y la falta de sueño pueden provocar una cascada de cambios hormonales que alteran el metabolismo y afectan la sensación de hambre y saciedad", indicó Sowa. En este sentido, destacó la importancia de gestionar el estrés, ya sea con pensamientos positivos o practicando alguna actividad física o algún hobbie, además de descansando correctamente.

2. Uso excesivo de pastillas para la alergia

Según un estudio realizado por la Universidad de Yale, el uso regular de antihistamínicos recetados está estrechamente relacionado con la obesidad, ya que algunos de ellos pueden causar somnolencia. Como consecuencia, esto reduce la probabilidad de hacer ejercicio y aumenta el sedentarismo.

"No estamos completamente seguros de por qué, pero se cree que las histaminas, sustancias químicas producidas por el sistema inmunitario para combatir los alérgenos, influyen en el control del apetito. Los antihistamínicos pueden hacer que comas más", señaló la médica Tirissa Reid, especialista en medicina de la obesidad del Centro Médico de la Universidad de Columbia.

3. Las porciones grandes de comida

Las porciones de comida muy abundantes son una gran razón por la que las personas suben de peso, según una investigación de la Universidad de Liverpool. "Los estándares de la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) sobre cuántas ‘raciones’ hay en un paquete de comida se basan en la cantidad de comida que realmente come la gente, no en la cantidad que debería comer", explicó la dietista Lisa Young.

4. No comer a las horas adecuadas

No comer a las horas adecuadas también hace que el peso aumente, ya que lleva a picar entre comidas. De acuerdo con una investigación realizada en 2017 por el Hospital Brigham & Women’s, cuando los estudiantes universitarios comían más cerca de su hora de acostarse y, por lo tanto, más cerca de la liberación de la hormona del sueño, la melatonina, tenían mayores porcentajes de grasa corporal.