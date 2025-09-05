Adiós a la mala suerte: el ritual definitivo para encontrar el amor verdadero.

No existe mejor sensación que estar enamorado, pero, al mismo tiempo, mayor decepción cuando no es correspondido. Como dice una famosa balada romántica, "el amor es un ingrato, que te eleva por un rato y te desploma por que sí", pero antes de que se te pinche el globo definitivamente, existe un ritual que asegura a quien lo realice encontrar al amor verdadero.

Hay muchos tipos de rituales de amor, pero el definitivo conlleva tan solo unos pocos elementos y está excento de energías oscuras, como puede traer un amarre. Se trata de una ayuda que se le pide al universo, y que se devuelve con el pleno goce del amor correspondido y, desde ya, agradecimiento. A continuación, te explicamos al detalle cómo es este ritual para encontrar el amor verdadero.

El ritual definitivo para encontrar el amor verdadero

El ritual en cuestión es el del "amor cósmico". El mismo tiene como finalidad el inaugurar una nueva etapa romántica en quien lo practique. Con muy pocos elementos y fáciles de conseguir, el ritual del amor cósmico alínea a la persona que lo realice con los movimientos del cosmos, lo que genera una absorción de herramientas caracterizadas por la sensibilidad y la creación.

El ritual del amor cósmico renueva energías y crea nuevos caminos.

Los elementos que se necesitan

Una vela rosa (ternura) o roja (pasión).

(ternura) o (pasión). Un sahumerio de lavanda o palo santo (para limpiar la energía).

o (para limpiar la energía). Hojas de laurel (para atraer buena suerte en el amor).

(para atraer buena suerte en el amor). Canela en polvo o en rama (para encender la chispa del romance).

en polvo o en rama (para encender la chispa del romance). Un poco de miel (para atraer la dulzura).

(para atraer la dulzura). Papel y lápiz .

y . Un cuarzo rosa o amatista.

Los pasos a seguir

Prepará el espacio donde realizar el ritual: encendé el sahumerio y pasalo por tu alrededor y el área donde vas a practicar el ritual. Esto desbloqueará cualquier tipo de traba amorosa que te rodee. Activá tus intenciones: escribí en el papel el tipo de amor que deseas manifestar. Recordá que existen muchos tipos de amores y siempre es importante ser lo más claro posible en los pedidos al universo. Momento de llamar a las energías: colocá el cuarzo o la amatista sobre el papel. Frotá un poco de miel en tus manos y pasalas suavemente sobre la vela, pidiendo amor dulce y armonioso. Espolvoreá un poco de canela sobre la vela para atraer pasión y chispa. Encendé la vela y repetí en voz alta: “Con la luz de esta vela llamo al amor sincero y apasionado. Que llegue con dulzura, con claridad y con propósito. Que el amor que recibo sea tan grande como el que doy”. Sellá tu deseo: para eso vas a tener que quemá las hojas de laurel en un cuenco o plato, mientras visualizás tu deseo hecho realidad. Tomate unos minutos de silencio, e imaginá cómo es el amor que buscás y la felicidad que te traerá. Cerrá el ritual: dejá que la vela se termine de consumir en un lugar seguro, guardá el cuarzo rosa con vos como amuleto y enterrá el papel con tus deseos debajo de una planta con flores, simbolizando el crecimiento de futuro amor.

¿Qué diferencia hay entre los rituales de amor y los amarres?

La diferencia principal entre los rituales de amor y los amarres, radica en que el primero de ellos mueve energías nuevas y crea caminos, mientras que la segunda, aferra a lo viejo y revuelve energías que, por lo general, ya se han marchitado y están contaminadas. Lo más recomendable es siempre apostar por lo nuevo, y dejar el pasado atrás.