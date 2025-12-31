PUAM de ANSES: cuánto cobro en enero 2026 y quiénes la cobran

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un aumento del 2,47% en enero de 2026, en línea con la inflación de noviembre, según el esquema de movilidad mensual vigente. De este modo, el haber base será de $279.439,46. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que el total a cobrar será de $349.439,46.
La PUAM es una prestación que paga la ANSES y está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. No genera derecho a pensión para familiares y equivale al 80% de la jubilación mínima, aunque actualmente el bono atenúa parcialmente esa diferencia.
El refuerzo de $70.000 también se paga a los beneficiarios de la PUAM, pero no se actualiza por movilidad y no incluye aguinaldo. En términos reales, su poder de compra continúa deteriorándose frente a la inflación.
Los haberes y bonos se actualizan bajo el régimen establecido por el Decreto 274/2024, que fijó ajustes mensuales según el IPC. El cobro se realiza de acuerdo con el cronograma oficial de pagos, organizado por terminación de DNI.
Cómo solicitar la PUAM 100% digital
El trámite completamente digital se realiza a través de la plataforma mi ANSES y está disponible las 24 horas. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Antes de iniciar la solicitud, es fundamental que verifiques y actualices tus datos en el sistema:
-
Ingresá a Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
-
Comprobá que tu número de celular y correo electrónico estén actualizados y validados.
-
Revisá tus vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares.
Una vez confirmados tus datos, el proceso es sencillo:
-
Accedé a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor.
-
Seguí los pasos indicados por el sistema.
-
Confirmá el envío de la solicitud.
Podés consultar el estado de tu expediente en cualquier momento ingresando a Información Personal > Consulta de expediente dentro de mi ANSES.
¿Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida?
La PUAM es una prestación de carácter vitalicio y no contributivo destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Tampoco pueden percibir prestación por desempleo ni tener acceso a beneficios de organismos nacionales, provinciales o municipales.
Para ser beneficiario de la PUAM, es necesario cumplir con estos requisitos:
-
Tener 65 años o más.
-
Ser argentino nativo, naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con 20 años de residencia (10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud).
-
No percibir ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo.
-
Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.
La PUAM equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además del componente monetario, incluye una cobertura de salud integral a través de PAMI y la posibilidad de acceder a las asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).