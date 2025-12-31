PUAM de ANSES: cuánto cobro en enero 2026 y quiénes la cobran

Cuánto cobro de PUAM con aumento

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un aumento del 2,47% en enero de 2026, en línea con la inflación de noviembre, según el esquema de movilidad mensual vigente. De este modo, el haber base será de $279.439,46. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que el total a cobrar será de $349.439,46.

La PUAM es una prestación que paga la ANSES y está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. No genera derecho a pensión para familiares y equivale al 80% de la jubilación mínima, aunque actualmente el bono atenúa parcialmente esa diferencia.

El refuerzo de $70.000 también se paga a los beneficiarios de la PUAM, pero no se actualiza por movilidad y no incluye aguinaldo. En términos reales, su poder de compra continúa deteriorándose frente a la inflación.

Los haberes y bonos se actualizan bajo el régimen establecido por el Decreto 274/2024, que fijó ajustes mensuales según el IPC. El cobro se realiza de acuerdo con el cronograma oficial de pagos, organizado por terminación de DNI.

Cuánto cobro de PUAM en enero

Cómo solicitar la PUAM 100% digital

El trámite completamente digital se realiza a través de la plataforma mi ANSES y está disponible las 24 horas. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Antes de iniciar la solicitud, es fundamental que verifiques y actualices tus datos en el sistema:

Ingresá a Información Personal > Domicilio y datos de contacto.

Comprobá que tu número de celular y correo electrónico estén actualizados y validados.

Revisá tus vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares.

ANSES: a quiénes paga aumento en enero

Una vez confirmados tus datos, el proceso es sencillo:

Accedé a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor. Seguí los pasos indicados por el sistema. Confirmá el envío de la solicitud.

Podés consultar el estado de tu expediente en cualquier momento ingresando a Información Personal > Consulta de expediente dentro de mi ANSES.

¿Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida?

La PUAM es una prestación de carácter vitalicio y no contributivo destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Tampoco pueden percibir prestación por desempleo ni tener acceso a beneficios de organismos nacionales, provinciales o municipales.

Para ser beneficiario de la PUAM, es necesario cumplir con estos requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo, naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con 20 años de residencia (10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud).

No percibir ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

La PUAM equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además del componente monetario, incluye una cobertura de salud integral a través de PAMI y la posibilidad de acceder a las asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).