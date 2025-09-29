Crédito de ANSES para jubilados: cómo acceder y los requisitos

Cómo acceder a un crédito del BNA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo crédito destinado exclusivamente a jubilados y pensionados, con el objetivo de brindarles acceso a financiamiento en condiciones accesibles. Estos préstamos personales, que pueden solicitarse de forma 100% digital o presencial, ofrecen cuotas fijas y plazos de devolución de hasta 72 meses.

El anuncio coincide con el incremento de haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales previsto para octubre de 2025.

Créditos para jubilados: montos y condiciones

Las nuevas líneas de crédito están disponibles en el Banco Nación y el Banco Provincia, entidades en las que deben cobrar sus haberes los interesados para poder acceder.

Banco Nación: ofrece préstamos de hasta $3.000.000 , con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses y acreditación en 24 a 48 horas hábiles .

Banco Provincia: ofrece montos de hasta $2.500.000, también con cuotas fijas y plazos de 12 a 72 meses, aunque con una acreditación que puede demorar un poco más que la del Nación.

En ambos casos, el crédito se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra su jubilación o pensión, lo que agiliza el acceso a los fondos.

Créditos ANSES: cómo acceder

Requisitos para solicitar el crédito de ANSES

Antes de iniciar la gestión, los jubilados y pensionados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser beneficiario de jubilación, pensión, AUH o SUAF .

Cobrar los haberes mensuales en el Banco Nación o Banco Provincia .

Contar con CUIL activo y clave digital habilitada.

Tener una cuenta bancaria activa en la entidad correspondiente.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio, sin deudas impagas ni moras vigentes.

Jubilados: cómo solicitar el crédito – Paso a paso

En Banco Provincia

Acceder al home banking con usuario y contraseña. Ingresar en la sección “Préstamos” y utilizar el simulador. Cargar el monto y el plazo de devolución deseado. Enviar la solicitud de forma digital. Recibir la acreditación en la cuenta en un máximo de 48 horas hábiles.

Créditos para jubilados: qué bancos lo ofrecen

En Banco Nación

Ingresar al home banking o a la app oficial. Ir a “Préstamos personales”. Completar el simulador indicando monto y plazo. Confirmar la solicitud usando la clave digital. Recibir los fondos en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

En caso de preferirlo, el trámite puede iniciarse de forma online y completarse de manera presencial en la sucursal donde se cobra la jubilación o pensión.