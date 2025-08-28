Los montos van desde $100.000 hasta un tope de $1.350.000 pesos.

¿Estás buscando un préstamo con cuotas que no se ajusten? Si sos jubilado o cobrás alguna asignación, hay una opción que es tendencia. Los nuevos créditos ANSES ofrecen montos accesibles con trámites ágiles. Acá te contamos todos los detalles.

El Banco Nación y el Banco Provincia lanzaron una línea especial de préstamos. Está dirigida exclusivamente a titulares de jubilaciones, AUH y SUAF. El objetivo es facilitar el acceso al crédito a estos sectores. La acreditación es rápida y las condiciones son claras.

Los montos disponibles van desde los $100.000 hasta $1.350.000. Podés elegir devolverlo en un plazo de 12 a 72 meses. La gran ventaja es que las cuotas son fijas. Esto te permite organizar tu economía sin sorpresas cada mes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este crédito?

No todos pueden solicitar este préstamo. Es exclusivo para quienes cobren sus haberes en el Banco Nación o el Banco Provincia. Tenés que ser mayor de 18 años y residir en la Argentina. Además, necesitás una cuenta bancaria activa.

Tu historial crediticio también será evaluado. Es fundamental no superar un ingreso mensual de $317.800. Este monto equivale al salario mínimo vital y móvil de julio del 2025. El programa apunta a ayudar a quienes más lo necesitan.

Si cumplís con todos estos requisitos, ya podés iniciar tu solicitud. El proceso es completamente digital. No tenés que moverte de tu casa ni hacer colas interminables. La comodidad y la rapidez son las claves de esta propuesta.

La TNA y el CFT: entendé bien el costo real del préstamo

Antes de pedir cualquier crédito, es clave mirar los números. La Tasa Nominal Anual (TNA) de este préstamo es del 79%. Pero el dato más importante es el Costo Financiero Total (CFT). Este índice llega al 114,92%.

El CFT incluye todos los costos asociados: intereses, impuestos y gastos administrativos. Te da una foto real de lo que vas a terminar pagando. Aunque las cuotas sean fijas, los intereses a largo plazo son significativos.

Por eso, es vital que uses el simulador de cuotas que ofrecen los bancos. Esta herramienta online te permite jugar con montos y plazos. Así ves exactamente cuánto pagarías por mes y en total. Planificar evita futuros dolores de cabeza.

El trámite es completamente online desde el home banking de tu banco.

Paso a paso: cómo solicitar tu crédito ANSES por internet

El trámite es 100% online y muy sencillo. Solo necesitás tener tu clave de home banking a mano. En pocos minutos podés completar la solicitud. Acá te detallamos el proceso para que no tengas dudas.

Primero, ingresá a la página oficial del Banco Nación o del Banco Provincia. Dentro de las opciones de préstamos, buscá “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”. Luego, iniciá sesión con tu usuario y clave digital habitual.

La acreditación de los fondos se realiza en menos de 48 horas hábiles.

El sistema te va a guiar. Tenés que indicar qué tipo de beneficio cobrás (jubilación, AUH o SUAF). Después, elegís el monto que necesitás y la cantidad de cuotas que preferís. Por último, confirmás la operación y listo.

¿En cuánto tiempo tenés el dinero disponible?

Una de las mayores ventajas es la velocidad. Una vez que se aprueba tu solicitud, el dinero se acredita en menos de 48 horas hábiles. Es decir, en dos días laborables ya podés disponer del dinero en tu cuenta.

Esta rapidez es posible gracias al acuerdo entre ANSES y los bancos. Permite validar tus datos en tiempo real y reduce los fraudes. Además, al ser bancos estatales, las tasas son más competitivas que las del sector privado.