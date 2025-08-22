ANSES: pedí tu crédito de $1.350.000 si cobrás AUH o SUAF

Los montos van desde los $100.000 hasta el $1.350.000 pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), junto a dos bancos estatales, lanzó una línea de créditos exclusiva con montos accesibles. Acá te contamos todos los detalles en simple.

Estos préstamos están diseñados para darle una mano a las familias que más lo necesitan. Podés solicitar desde cien mil pesos hasta un millón trescientos cincuenta mil. La idea es que puedas financiar proyectos, gastos o emergencias con cuotas fijas.

¿Quiénes pueden pedir este crédito?

Los requisitos son claros y accesibles. Está dirigido específicamente a los titulares de la AUH y el SUAF. Lo primero es tener los haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia. Es exclusivo para esos dos bancos.

También es fundamental ser mayor de 18 años y tener residencia permanente en la Argentina. Tu situación crediticia debe estar al día, sin deudas impagas que compliquen la solicitud del nuevo préstamo.

Existe un tope de ingresos para poder calificar. Tu salario u otros ingresos no pueden superar los $317.800. Este monto equivale al salario mínimo vital y móvil que rigió durante el mes de julio del 2025.

¿De cuánta plata estamos hablando?

Los montos son flexibles para adaptarse a distintas necesidades. El mínimo que podés pedir es de $100.000. El tope máximo está fijado en $1.350.000, una suma importante para inversiones más grandes en tu hogar.

El trámite es 100% online por el home banking del banco.

Los plazos para pagar son muy amplios. Podés elegir entre 12 y 72 meses, es decir, hasta seis años. Esto te permite ajustar el valor de la cuota mensual a tu bolsillo actual con total previsibilidad.

Eso sí, es clave mirar bien el costo financiero. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 79%. El Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) llega al 114,92%. En plazos largos, los intereses suman.

¿Cómo es el trámite online?

La buena noticia es que todo se hace por internet, sin colas ni papeles. El trámite es 100% digital a través de la plataforma de home banking de tu banco. Es rápido y está disponible las 24 horas.

Los pasos son sencillos. Ingresá a la web oficial del Banco Nación o del Banco Provincia. Una vez adentro, buscá la opción que dice “Créditos para beneficiarios de ANSES”. Iniciá sesión con tu usuario y clave digital.

Luego, solo tenés que completar los datos. Seleccioná el tipo de beneficio que recibís (AUH o SUAF). Elegí el monto de dinero que necesitás y la cantidad de cuotas en las que querés pagarlo. Confirmá la solicitud y listo.

El dinero se acredita en tu cuenta en menos de 48 horas.

La acreditación del dinero es superrápida. Una vez aprobado, el dinero cae en tu cuenta bancaria en menos de 48 horas hábiles. Tenés la plata disponible casi de inmediato para usarla cuando la necesites.

¿Por qué solo en el Nación y el Provincia?

Te debés estar preguntando por qué solo estos dos bancos ofrecen el beneficio. La respuesta es simple: tienen un acuerdo operativo directo con ANSES. Esto agiliza todo al máximo y reduce riesgos.

Este convenio permite validar tus datos de asignación en tiempo real. Así se evitan fraudes y se garantiza que el dinero llegue a quien realmente lo necesita. Es un sistema seguro y eficiente para vos.

Al ser bancos públicos, las condiciones son más blandas que en la banca privada. Ofrecen tasas más competitivas y priorizan el acceso al crédito para los sectores más vulnerables. Es una política de inclusión financiera real.