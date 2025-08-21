La inscripción online cierra el 1 de septiembre para nivel obligatorio.

El Ministerio de Capital Humano reabrió la inscripción para las Becas Progresar de la ANSES, con montos de $35.000 mensuales para acompañar tu trayectoria educativa. Te contamos todos los detalles para que no pierdas esta oportunidad.

Las líneas que volvieron a abrirse son Progresar Superior y Progresar Enfermería. La inscripción es 100% online y tiene plazos estrictos: hasta el 1° de septiembre para nivel obligatorio y hasta el 30 de noviembre para Progresar Trabajo.

¿Quiénes pueden inscribirse a las Becas Progresar?

Para acceder al beneficio, tenés que cumplir con varios requisitos. Ser argentino nativo o con residencia legal de al menos cinco años y tener DNI vigente. Los rangos de edad varían según tu situación académica actual.

Los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años. Para la carrera de Enfermería no hay límite de edad, una excelente noticia para quienes eligen esta profesión.

Requisitos económicos y académicos

El ingreso total de tu grupo familiar no puede superar los tres salarios mínimos. En agosto 2025, esto equivale a $966.000. Además, necesitás el título secundario completo, sin materias pendientes.

El monto mensual es de $35.000 con retención del 20% inicial.

Debés estar inscripto en una institución reconocida por el programa y tener el esquema de vacunación completo. Estos requisitos buscan garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

La inscripción se hace exclusivamente por internet. Tenés que entrar a la web oficial de Becas Progresar y vincular tu usuario de Mi Argentina. También declarar un CBU o CVU a tu nombre para recibir el pago.

Recordá que no podés anotarte en las oficinas de ANSES ni por otros canales. Todo el trámite es digital. Si tenés dudas, podés llamar al 0800-999-1066 opción 1 o al 4129-1000 opción 1.

Monto y retenciones: ¿Cuánto vas a cobrar?

El monto mensual es de $35.000. Pero considerá que la ANSES retiene el 20% durante el primer año para estudiantes de nivel superior. Este porcentaje se libera cuando demostrás avances en tus estudios.

Esta medida busca asegurar que los becarios mantengan su rendimiento académico y no abandonen la carrera. Es un incentivo para que sigas estudiando y cumplas con tus objetivos educativos.

Debés tener entre 17 y 24 años como estudiante ingresante.

¿Por qué elegir las Becas Progresar?

Más que una ayuda económica, Progresar te ofrece acompañamiento educativo. Incluye actividades complementarias que enriquecen tu formación y mejoran tus oportunidades laborales futuras.

El programa está especialmente diseñado para apoyar a quienes enfrentan barreras económicas para estudiar. Es una inversión en tu educación y en tu futuro profesional.

Consejos para una inscripción exitosa

Revisá que toda tu documentación esté en orden antes de empezar. Tu DNI debe estar vigente y tu situación académica actualizada en el sistema educativo.

Asegurate de tener a mano los datos de tu cuenta bancaria. El CBU o CVU debe estar a tu nombre. Cualquier error en estos datos puede demorar el pago de la beca.