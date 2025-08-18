EN VIVO
Anses

¿Pensiones No Contributivas (PNC): de cuánto es el monto en septiembre 2025

En septiembre, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una nueva actualización en línea con la inflación y sumarán el bono previsional vigente. Los beneficiarios podrán consultar los montos según el tipo de prestación y el impacto alcanzará también a la PUAM y las jubilaciones mínimas. 

18 de agosto, 2025 | 16.59

Las Pensiones No Contributivas (PNC) ya tienen sus valores actualizados para septiembre de 2025. La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) aplicó un incremento del 1,90%, en línea con la inflación de julio informada por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Además, los beneficiarios recibirán el bono previsional de $70.000, que se paga de manera íntegra en el caso de los haberes mínimos y de forma proporcional en los superiores, hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

Con la suba de septiembre, las PNC registran un nuevo valor de referencia. Este ajuste también impacta sobre el haber mínimo previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones graciables. Sin embargo, el bono extraordinario no se actualiza y permanece en $70.000, lo que hace que la recomposición final de los haberes se ubique por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

ANSES: cuánto se cobra por PNC en septiembre

Los valores que perciben los beneficiarios a partir de septiembre son los siguientes:

  • PNC por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

  • PNC para Madres de siete hijos o más: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

Jubilaciones ANSES: cuánto cobro PNC septiembre

ANSES: quiénes pueden acceder a las PNC en septiembre 

De acuerdo con la normativa vigente, las Pensiones No Contributivas son un derecho garantizado por ley que busca acompañar a sectores sociales más vulnerables. Actualmente existen cuatro tipos:

  • PNC por Invalidez

  • PNC para Madre de 7 hijos

  • PNC por Vejez

  • PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C, según lo establecido por la Ley 27.675

En total, estas prestaciones alcanzan a alrededor de 1,5 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1 millón corresponden a pensiones por invalidez.

Cuánto aumentan las pensiones en septiembre

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio, los pasos son los siguientes:

  1. Ingresar al portal Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. Revisar en Trabajo > Consultar Historia Laboral que todos los aportes estén registrados.

  3. En caso de detectar faltantes, presentar la documentación respaldatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o Declaración Jurada). También completar el formulario 6.18.

  4. Solicitar un turno en una oficina de Anses.

  5. Asistir en la fecha indicada con el DNI del titular.

 

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas