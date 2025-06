Pensiones No Contributivas (PNC): a cuánto llegan en julio 2025

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que abona la ANSES recibirán un nuevo incremento en sus haberes en el mes de julio, en línea con la actualización mensual determinada por el Gobierno nacional. El ajuste responde al índice de inflación de mayo, difundido recientemente por el INDEC. Con un incremento del 1,5%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las pensiones por Invalidez y Vejez alcanzan un haber mensual de $216.506,35.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa otorgándose a quienes perciben haberes mínimos, lo que eleva el ingreso total a $286.506,35 en el mes de julio. Este refuerzo económico —que no requiere ningún trámite adicional— busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al contexto inflacionario.

Calendario de pago de PNC en julio 2025

La ANSES ya definió el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas, que se distribuirá según la terminación del DNI del beneficiario. El feriado del miércoles 9 de julio, por el Día de la Independencia, será contemplado en el esquema de cobros.

Fechas de cobro:

Martes 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 9 de julio: feriado nacional – sin pagos

Jueves 10 de julio: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 11 de julio: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 14 de julio: DNI terminados en 6 y 7

Martes 15 de julio: DNI terminados en 8 y 9

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que otorga el Estado argentino a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han realizado aportes suficientes al sistema previsional, por lo tanto no acceden a una jubilación o pensión contributiva. Están gestionadas por la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y actualmente dependen del Ministerio de Capital Humano.

Tipos de PNC