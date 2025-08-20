El trámite es gratuito y se puede realizar online o presencial.

Si perdiste tu trabajo, la ANSES tiene una ayuda económica para vos. Se trata de la Prestación por Desempleo, que en agosto supera los $322.000 y ya tiene cronograma de pago confirmado. Te contamos paso a paso cómo acceder a este derecho.

El organismo previsional, a cargo de Fernando Bearzi, informó que los cobros comenzarán el viernes 22 de agosto. El monto se actualizó este mes gracias al aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

¿Qué es la Prestación por Desempleo y quiénes la cobran?

Es un seguro de ingresos temporales para trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo. Cubre a quienes fueron despedidos sin justa causa, cuyo contrato finalizó o cesó por motivos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo.

No es un beneficio automático. Tenés que solicitarlo presentando la documentación que acredite tu situación laboral reciente. ANSES lo otorga solo a quienes cumplen con los requisitos de aportes previsionales.

El pago se organiza según la terminación de tu documento nacional.

¿Cuánto vas a cobrar exactamente en agosto 2025?

El monto base es el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto es de $322.200. Sin embargo, el valor final depende de tu historial de aportes.

La ley establece que no podés cobrar menos del 50% del SMVM ($161.100) ni más del 100% ($322.200). Tu liquidación exacta la calcula ANSES según los meses que hayas aportado.

Requisitos indispensables para solicitar el beneficio

Para acceder, debés acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años si eras empleado permanente. Si tu trabajo era eventual o de temporada, necesitás 90 días de aportes en el último año.

El trámite es gratuito y podés hacerlo online por Mi ANSES o de manera presencial en las oficinas del organismo. Solo tenés que presentar tu DNI y los papeles que demuestren la pérdida del trabajo.

Calendario de pago día por día: ¿Cuándo te toca?

ANSES organizó el cronograma por terminación de DNI. Marcá en el calendario tu fecha:

Viernes 22 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Martes 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

¿Cómo y dónde hacer el trámite?

Ingresá a mi.anses.gob.ar con tu Clave de la Seguridad Social. En la sección "Beneficios" buscá la opción "Prestación por Desempleo" y completá la solicitud con los datos que te piden.

Si preferís la atención personalizada, sacá un turno online y acercate a la sucursal de ANSES que te quede más cerca. Llevá tu DNI y toda la documentación que tengas de tu empleo anterior.

¿Por qué es importante este subsidio?

Este seguro es un derecho adquirido por tus aportes. Su objetivo es darte un colchón económico mientras buscás un nuevo empleo, evitando que caigas en una situación de vulnerabilidad extrema. Es una herramienta clave para atravesar un momento de incertidumbre laboral con mayor tranquilidad y dedicar tiempo a la búsqueda de una nueva oportunidad.