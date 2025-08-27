Los operativos atienden en distintos horarios según cada barrio porteño.

Si estás necesitando hacer un trámite en ANSES y se te complica ir a una sede, tenés buenas noticias porque el organismo está yendo a los barrios. Hasta este viernes 29 de agosto, vas a tener atención directa en seis puntos de la Ciudad para resolver tus gestiones de manera más rápida y cerca de tu casa. Mirá bien el cronograma para no quedarte afuera y organizate con tiempo para acercarte.

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano acerca sus servicios a los vecinos a través de operativos móviles en Villa Devoto, Villa Soldati, Villa Lugano, Parque Patricios, Flores y Monserrat. Cada locación tiene sus días y horarios específicos de funcionamiento, lo cual es clave para organizarte y evitar viajes innecesarios, aunque la atención es personalizada y solo debés recordar llevar toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Horarios y direcciones: planificá tu visita

La organización es fundamental para que tu gestión sea exitosa, ya que los horarios varían: algunos puntos atienden de 8 a 14 horas, otros de 9 a 14 y uno de 10 a 16. Prestá mucha atención a estos detalles, especialmente porque en Flores la atención es solo el martes 26 y el jueves 28, así que anotá las direcciones exactas para no confundirte y perder un tiempo valioso que podrías aprovechar en otras cosas.

Villa Devoto

Podés acercarte de 8 a 14 horas al Hospital Zubizarreta, ubicado en Nueva York 3952, siendo este el operativo con el horario más extenso de todos. Es ideal si querés ir temprano para tener el resto del día libre y resolverlo todo sin apuros, aprovechando la mañana para solucionar tus trámites pendientes con ANSES de una manera eficiente.

Villa Soldati, Villa Lugano y Parque Patricios

Estos tres operativos funcionan de 9 a 14 horas, con direcciones en Corrales 3450 para Soldati, el CAJ de la Villa 15 en Hubac y José Ignacio Rucci para Lugano, y el Hospital Garrahan en Pichincha 1890 para Parque Patricios. Asegurate de verificar bien la ubicación antes de salir para no equivocarte de lugar y perder la chance de ser atendido hoy.

Podés gestionar la AUH, el certificado escolar y la Tarifa Social.

Flores y Monserrat

En Flores la atención es solo el martes y jueves en la esquina de Av. Coronel E. Bonorino y Av. Riestra, mientras que en Monserrat atienden de 10 a 16 horas en Av. Belgrano 673, dentro de la Defensoría Del Pueblo. Tené presente que estos dos puntos tienen particularidades en su cronograma que debés respetar para no encontrarte con que no hay atención cuando llegues.

¿Qué trámites podés hacer?

Llegamos a lo importante: todo lo que podés gestionar en estos operativos, con una oferta amplia que cubre los programas sociales más demandados. El trámite estrella es la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero también podés consultar sobre la Asignación por Embarazo y presentar el certificado escolar de tus hijos de manera presencial, sin tener que moverte hasta una sede central.

Pero hay mucho más, ya que podés gestionar las asignaciones familiares y los pagos únicos que incluyen la Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción. Si estás en una situación laboral complicada, podés consultar por la Prestación por Desempleo y el beneficio de la Tarifa Social de servicios, que son clave para aliviar la economía familiar en tiempos difíciles.

Gestiones administrativas clave

¿Necesitás un cambio de tu lugar de cobro o generar tu Clave de la Seguridad Social? Este es el momento ideal para hacerlo, ya que en estos operativos podés resolverlo de forma presencial y con ayuda directa. Además, podés gestionar una constancia de empadronamiento a una Obra Social y actualizar tus datos personales, que siempre es importante para mantener tu información al día en el sistema.

Es fundamental llevar el DNI y la documentación específica requerida.

Documentación que necesitás

Este punto es crucial para que tu visita sea un éxito, ya que no sirve de nada ir sin los papeles requeridos para cada trámite. Tu documento nacional de identidad (DNI) es obligatorio para cualquier gestión, así que llevalo sí o sí, junto con la documentación específica como certificados médicos para embarazo o partidas de nacimiento para pagos únicos.

Para trámites de AUH, necesitarás el DNI de vos y de tu hijo más el certificado escolar, mientras que para los pagos únicos precisarás la partida de nacimiento o de matrimonio. Revisá bien todos los requisitos antes de salir de tu casa para asegurarte de no olvidar nada y tener que volver otro día, perdiendo el tiempo que podrías ahorrar.