Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La ANSES avanza con el cronograma de haberes y asignaciones sociales en todo el país y concluye esta semana el calendario de pagos de agosto. En esta etapa se efectivizan acreditaciones correspondientes a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Progresar y Fondo de Desempleo. Los pagos de ANSES se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad, con el objetivo de garantizar un orden en el sistema de cobro.

Jubilaciones y pensiones que se pagan el lunes 25 de agosto

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dentro del calendario de pagos de ANSES, el lunes 25 de agosto continúa la acreditación de haberes para jubilados y pensionados que perciben más que la jubilación mínima. En este grupo se abona además el bono proporcional hasta alcanzar un total de $384.305,37.

Ese día, cobran los titulares cuyos documentos finalizan en 2 y 3. De esta manera, se pone en marcha un tramo clave del cronograma, que se extenderá durante los próximos días para completar el pago a todos los beneficiarios que superan el haber mínimo.

La medida responde al esquema habitual de liquidación mensual, en el que ANSES establece fechas diferenciadas entre quienes perciben el haber mínimo y quienes lo superan, con el fin de organizar los desembolsos de manera progresiva.

Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares

La ANSES también continúa con el pago de la Asignación por Embarazo que será acreditada este día para titulares cuyos documentos finalicen en 9, en línea con el orden definido para este mes.

Fondo de Desempleo con nuevos montos actualizados

Además de jubilaciones y asignaciones, la ANSES mantiene el calendario de pago del Fondo de Desempleo. En agosto se aplicaron nuevos topes en los montos, que van desde un mínimo de $158.900 hasta un máximo de $317.800, de acuerdo con la situación particular de cada beneficiario.

Durante el lunes 25 de agosto, el turno corresponde a titulares con DNI terminados en 2 y 3. Esta prestación constituye un respaldo económico para quienes perdieron su trabajo y cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cronograma de pagos ANSES del lunes 25 de agosto

El detalle completo de quiénes perciben haberes y asignaciones este lunes 25 de agosto es el siguiente:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: DNI terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 9.

Fondo de Desempleo: DNI terminados en 2 y 3.

Panorama general de los pagos de ANSES

El esquema de agosto evidencia una organización progresiva de los pagos, con fechas escalonadas según la terminación del DNI. Esta modalidad permite que los distintos grupos de beneficiarios reciban sus acreditaciones de manera ordenada y dentro del mismo mes calendario.

De este modo, el lunes 25 de agosto se convierte en una jornada clave dentro del cronograma, con acreditaciones que abarcan jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y Fondo de Desempleo. La continuidad del calendario asegura que cada prestación social llegue en tiempo y forma a sus destinatarios.