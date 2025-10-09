El gobierno nacional, a través de ANSES, puso en marcha la implementación de una importante novedad para los adultos mayores: ahora podés solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de forma completamente digital. Este nuevo sistema elimina la necesidad de trasladarse a las oficinas y agiliza significativamente el proceso para acceder a este beneficio previsional.
Paso a paso para solicitar la PUAM de forma digital
El trámite completamente digital se realiza a través de la plataforma mi ANSES y está disponible las 24 horas. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Preparación previa necesaria
Antes de iniciar la solicitud, es fundamental que verifiques y actualices tus datos en el sistema:
-
Ingresá a Información Personal > Domicilio y datos de contacto
-
Comprobá que tu número de celular y correo electrónico estén actualizados y validados
-
Revisá tus vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares
Proceso de solicitud
Una vez confirmados tus datos, el proceso es sencillo:
-
Accedé a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor
-
Seguí los pasos indicados por el sistema
-
Confirmá el envío de la solicitud
Seguimiento del trámite
Podés consultar el estado de tu expediente en cualquier momento ingresando a Información Personal > Consulta de expediente dentro de mi ANSES.
¿Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida?
La PUAM es una prestación de carácter vitalicio y no contributivo destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Tampoco pueden percibir prestación por desempleo ni tener acceso a beneficios de organismos nacionales, provinciales o municipales.
Requisitos principales para acceder
Para ser beneficiario de la PUAM, es necesario cumplir con estos requisitos:
-
Tener 65 años o más
-
Ser argentino nativo, naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con 20 años de residencia (10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud)
-
No percibir ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo
-
Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión
¿Cuál es el monto y qué beneficios incluye?
La PUAM equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además del componente monetario, incluye una cobertura de salud integral a través de PAMI y la posibilidad de acceder a las asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).
Una gestión simplificada para adultos mayores
La digitalización de este trámite representa un avance significativo en la accesibilidad a los servicios previsionales. Los adultos mayores ahora pueden realizar todo el proceso desde su hogar, sin necesidad de desplazamientos ni esperas en las oficinas.