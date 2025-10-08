Cuánto se paga de AUH en octubre con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a octubre de 2025. Los titulares cuyos DNI terminan en 0 son los primeros en cobrar, el miércoles 8 de octubre, según el cronograma oficial del organismo previsional.

Durante este mes, las prestaciones sociales que distribuye la ANSES —incluidas la AUH y la Asignación por Embarazo— registran un aumento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto, que fue del 1,9%.



El ajuste se aplica a partir de los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y forma parte del mecanismo de actualización mensual automática que busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que conviven con menores de hasta 18 años y cumplen con los requisitos socioeconómicos establecidos. Actualmente, el programa alcanza a más de 2 millones de familias y beneficia a alrededor de 4 millones de niños y adolescentes en todo el país.

AUH cuándo se paga en octubre

Fechas de cobro de la AUH en octubre

El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL o número de beneficio y clave de la Seguridad Social, en la opción “Consulta de pagos”.

ANSES: cuánto se paga de AUH

Cuánto se cobra por la AUH en octubre

Tras el incremento del 1,87%, los montos actualizados de las prestaciones son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $93.786,90

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11

Asignación por Embarazo: $93.786,90

Cabe recordar que el 20% del beneficio se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio que acredita la asistencia escolar y los controles de salud de los menores a cargo.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La ANSES simplificó el proceso y permite realizar la presentación de manera digital a través de Mi ANSES.

El procedimiento consiste en:

Ingresar con CUIL y clave personal. Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH” y verificar los datos cargados. En caso de faltantes, generar el formulario, imprimirlo y hacerlo completar en la escuela o centro de salud. Subir una foto del formulario completo en formato JPG (menor a 3 MB) a la misma sección del portal. Confirmar la carga y esperar el correo de validación del organismo.

Una vez aprobado, el titular recupera el 20% retenido de los haberes acumulados durante el año, acreditado en la misma cuenta donde percibe la asignación mensual.