Anses

AUH octubre 2025: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

La ANSES confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo para octubre de 2025. Con un aumento, los titulares cuyos DNI terminan en 0 comienzan a cobrar el 8 de octubre.

08 de octubre, 2025 | 08.56

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a octubre de 2025. Los titulares cuyos DNI terminan en 0 son los primeros en cobrar, el miércoles 8 de octubre, según el cronograma oficial del organismo previsional.

Durante este mes, las prestaciones sociales que distribuye la ANSES —incluidas la AUH y la Asignación por Embarazo— registran un aumento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto, que fue del 1,9%.


El ajuste se aplica a partir de los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y forma parte del mecanismo de actualización mensual automática que busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que conviven con menores de hasta 18 años y cumplen con los requisitos socioeconómicos establecidos. Actualmente, el programa alcanza a más de 2 millones de familias y beneficia a alrededor de 4 millones de niños y adolescentes en todo el país.

AUH cuándo se paga en octubre

Fechas de cobro de la AUH en octubre

El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL o número de beneficio y clave de la Seguridad Social, en la opción “Consulta de pagos”.

ANSES: cuánto se paga de AUH

Cuánto se cobra por la AUH en octubre

Tras el incremento del 1,87%, los montos actualizados de las prestaciones son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo: $93.786,90

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11

  • Asignación por Embarazo: $93.786,90

Cabe recordar que el 20% del beneficio se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio que acredita la asistencia escolar y los controles de salud de los menores a cargo.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La ANSES simplificó el proceso y permite realizar la presentación de manera digital a través de Mi ANSES.
El procedimiento consiste en:

  1. Ingresar con CUIL y clave personal.

  2. Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH” y verificar los datos cargados.

  3. En caso de faltantes, generar el formulario, imprimirlo y hacerlo completar en la escuela o centro de salud.

  4. Subir una foto del formulario completo en formato JPG (menor a 3 MB) a la misma sección del portal.

  5. Confirmar la carga y esperar el correo de validación del organismo.

Una vez aprobado, el titular recupera el 20% retenido de los haberes acumulados durante el año, acreditado en la misma cuenta donde percibe la asignación mensual.

