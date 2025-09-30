Calendario de pagos de ANSES octubre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de octubre 2025 para todos los beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación Familiar, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo.

Este esquema de pagos busca garantizar que cada grupo de beneficiarios cobre en fechas específicas según la terminación del número de DNI, tal como ocurre todos los meses. A continuación, el detalle completo.

Calendario de pagos de ANSES para octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Asignaciones familiares y universales

AUH y Asignación Familiar por Hijo : del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI.

Asignación por Embarazo : del 9 al 23 de octubre, también según la terminación del DNI.

Asignación por Prenatal : del 9 al 16 de octubre.

Asignación por Maternidad : entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): disponibles del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Todos los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos actualizado en la página oficial de ANSES o a través de su aplicación móvil.

¿De cuánto serán las jubilaciones de octubre 2025?

En el mes de octubre, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $326.298,38. Con el bono mensual de $70.000 el valor se iría a $396.298,38. En tanto, el valor máximo quedará en $2.195.679,22.

Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto será de $$331.039 y la Pensión por Invalidez Laboral de $228.409.