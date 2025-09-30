Los créditos ANSES ofrecen montos accesibles para jubilados y pensionados.

Si sos jubilado, pensionado o beneficiario de asignaciones sociales, tenés a tu disposición líneas de crédito exclusivas con condiciones preferenciales. La ANSES, en conjunto con el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia, mantiene vigentes préstamos personales que se caracterizan por su rapidez, accesibilidad y cuotas fijas con descuento directo de tu haber.

Estos créditos están diseñados para brindar un alivio económico concreto, permitiéndote financiar proyectos, refacciones en el hogar, gastos de consumo o enfrentar emergencias sin trámites burocráticos complejos. El proceso de solicitud es 100% digital, seguro y está adaptado para que puedas gestionarlo desde tu casa con tu computadora o celular.

Créditos ANSES en Banco Provincia

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece una línea de préstamos personales especialmente dirigida a los beneficiarios de ANSES. El monto máximo disponible es de $2.500.000, con la gran ventaja de que el dinero se acredita en tu cuenta en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Cómo solicitarlo paso a paso

Ingresá a tu home banking del Banco Provincia con tu usuario y clave. En el menú principal, buscá y seleccioná la opción "Préstamos". Utilizá el simulador de crédito integrado para calcular el monto que necesitás, el plazo de devolución y el valor de la cuota mensual. Una vez que estés conforme con la simulación, confirmá la solicitud. El dinero se depositará automáticamente en tu cuenta sueldo o de AUH.

La gestión es completamente online, lo que significa que no tenés que moverte de tu hogar ni hacer colas en la sucursal. Es un proceso ágil pensado para la comodidad de los afiliados.

Créditos ANSES en Banco Nación

Para aquellos que requieren montos más elevados, el Banco de la Nación Argentina presenta la opción más robusta. Podés acceder a préstamos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de devolución sumamente flexible que puede extenderse hasta 72 meses (6 años).

Cómo gestionar tu crédito

Accedé a tu home banking del Banco Nación o a su sitio web oficial. Dirigite a la sección de "Préstamos Personales". Simulá tu crédito indicando el monto total y la cantidad de cuotas en las que deseas pagarlo. Confirmá la operación con tu clave token. Recibirás la acreditación del dinero en un plazo estimado de 24 a 48 horas.

Si no te sentís cómodo con la gestión digital, también podés acercarte a cualquier sucursal del Banco Nación en todo el país para que un asesor te ayude con el trámite, sin necesidad de contar con un historial crediticio previo.

El dinero se acredita en tu cuenta en apenas 48 horas.

Requisitos clave para acceder a los créditos ANSES

Para ser elegible y poder solicitar cualquiera de estos préstamos, es fundamental que cumplas con los siguientes requisitos:

Ser jubilado, pensionado o beneficiario de la AUH o SUAF .

Cobrar tus haberes a través del Banco Nación o Banco Provincia .

Tener tu CUIL activo y tu clave digital de ANSES.

Ser mayor de 18 años y residente en la Argentina .

Contar con una cuenta bancaria habilitada en la entidad donde solicitás el préstamo.

Beneficios de sacar un crédito

Lo que hace tan convenientes a estas líneas de crédito es la combinación de beneficios que ofrecen. Las cuotas son fijas durante todo el plazo del préstamo, lo que te permite planificar tus finanzas personales sin sorpresas. El pago es automático, ya que se descuenta directamente de tu recibo de haberes, eliminando el riesgo de olvidarte de una fecha de vencimiento.

Además, al estar respaldados por tu haber previsional, el acceso es más democrático y no se requiere de garantías adicionales. Si tenés una necesidad de financiamiento, estos créditos ANSES se presentan como una solución confiable, oficial y accesible para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.