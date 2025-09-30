De cuánto es el bono para jubilados en octubre 2025: quiénes lo cobran

ANSES: cuándo le pagan a jubilados el haber.

En los próximos días, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicará el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además del ajuste de haberes, el Gobierno prepara la continuidad del bono extraordinario para adultos mayores de bajos ingresos, que será de $70.000.

El refuerzo económico no se actualiza desde marzo de 2024, cuando la administración de Javier Milei dispuso llevarlo de $55.000 a $70.000. Desde entonces, el monto quedó “congelado”, pese a la evolución de la inflación. En octubre, volverá a abonarse en ese mismo valor.

Jubilados: ¿quiénes cobran el bono en octubre?

De acuerdo con la modalidad aplicada en los últimos meses, el bono de $70.000 se destinará a:

Jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez .

Beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 hijos o más.

Cuánto es un haber jubilatorio.

Cómo queda la jubilación mínima de octubre

Con el ajuste del 1,9% correspondiente al índice de inflación de agosto, la jubilación mínima pasará a ser de $326.304,88. Al sumar el bono de $70.000, los jubilados de la mínima percibirán un ingreso total de $396.304,88 en octubre.

En el otro extremo, los haberes máximos se ubicarán en $2.195.498,72, aunque estos no están alcanzados por el refuerzo. Si bien el bono de octubre aún debe oficializarse mediante un decreto, desde ANSES ya anticipan que la medida seguirá vigente como herramienta de alivio para los sectores más vulnerables. El calendario de pagos detallado, según la terminación del DNI, será publicado en los próximos días en la web oficial del organismo.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 10 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Cuánto cobran los jubilados en octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo