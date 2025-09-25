ANSES paga bonos de hasta $70.000 a jubilados este septiembre.

ANSES avanza con el calendario de pagos de septiembre que incluye bonos extraordinarios de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. El organismo confirmó los montos correspondientes a cada grupo según el haber que perciben mensualmente, con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos.

Calendario de pagos segunda quincena

Los jubilados con haberes superiores al mínimo cobran según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

Los jubilados que perciben el haber mínimo de $320.277 acceden al refuerzo completo de $70.000. Este grupo ya cobró durante la primera semana de septiembre, según el calendario establecido por el organismo previsional.

Bonos variables según el haber

Para aquellos jubilados con ingresos superiores al mínimo, pero inferiores a $390.277, ANSES otorga un bono variable que completa la diferencia:

Jubilados con haberes de $320.277 cobraron el bono de $70.000.

Jubilados con haberes de $330.277 cobran bono de $60.000.

Jubilados con haberes de $340.277 cobran bono de $50.000.

Jubilados con haberes de $350.277 cobran bono de $40.000.

Jubilados con haberes de $360.277 cobran bono de $30.000.

Jubilados con haberes de $370.277 cobran bono de $20.000.

Jubilados con haberes de $380.277 cobran bono de $10.000.

¿Cómo se cobran los beneficios?

Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria donde los jubilados perciben su haber habitual. No es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el bono correspondiente.

¿Qué hacer si no se recibe el pago?

En caso de no acreditación del bono correspondiente, los jubilados pueden:

Revisar su situación en la web de ANSES

Comunicarse al 130 para consultas telefónicas

Acercarse a las oficinas de ANSES con turno previo

Verificar que no existan deudas o embargos que afecten el cobro