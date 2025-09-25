ANSES avanza con el calendario de pagos de septiembre que incluye bonos extraordinarios de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. El organismo confirmó los montos correspondientes a cada grupo según el haber que perciben mensualmente, con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos.
Calendario de pagos segunda quincena
Los jubilados con haberes superiores al mínimo cobran según terminación de DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
¿Quiénes reciben el bono de $70.000?
Los jubilados que perciben el haber mínimo de $320.277 acceden al refuerzo completo de $70.000. Este grupo ya cobró durante la primera semana de septiembre, según el calendario establecido por el organismo previsional.
https://www.eldestapeweb.com/economia/anses/como-obtener-el-beneficio-extra-de-anses-de-85-000-en-septiembre-2025-202592318115
Bonos variables según el haber
Para aquellos jubilados con ingresos superiores al mínimo, pero inferiores a $390.277, ANSES otorga un bono variable que completa la diferencia:
- Jubilados con haberes de $320.277 cobraron el bono de $70.000.
- Jubilados con haberes de $330.277 cobran bono de $60.000.
- Jubilados con haberes de $340.277 cobran bono de $50.000.
- Jubilados con haberes de $350.277 cobran bono de $40.000.
- Jubilados con haberes de $360.277 cobran bono de $30.000.
- Jubilados con haberes de $370.277 cobran bono de $20.000.
- Jubilados con haberes de $380.277 cobran bono de $10.000.
¿Cómo se cobran los beneficios?
Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria donde los jubilados perciben su haber habitual. No es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el bono correspondiente.
¿Qué hacer si no se recibe el pago?
En caso de no acreditación del bono correspondiente, los jubilados pueden:
-
Revisar su situación en la web de ANSES
-
Comunicarse al 130 para consultas telefónicas
-
Acercarse a las oficinas de ANSES con turno previo
-
Verificar que no existan deudas o embargos que afecten el cobro