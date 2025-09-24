ANSES activó el pago de la Prestación por Desempleo para septiembre, con montos que alcanzan los $322.200 para trabajadores despedidos sin causa justa. Este beneficio está destinado a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos de aportes establecidos por la ley.
¿Qué es la Prestación por Desempleo?
Se trata de un seguro que protege a los trabajadores en situación de desempleo involuntario. El monto varía según el salario previo y los meses de aportes, con un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200. El objetivo es brindar un sostén económico durante la búsqueda de nuevo empleo.
Requisitos para acceder al beneficio
-
Trabajadores permanentes: 6 meses de aportes en los últimos 3 años
-
Trabajadores eventuales: más de 90 días de trabajo en el último año
-
Trabajadores de la construcción: 8 meses de aportes en los últimos 2 años
-
Despido sin causa justa o no renovación de contrato
Documentación necesaria
-
DNI original y copia
-
Telegrama de despido o documentación que acredite la finalización del contrato
-
En casos específicos: sentencia de quiebra, acta de defunción del empleador o certificado médico
El monto depende de tus últimos salarios y meses de aportes.
¿Cómo se calcula el monto?
El beneficio equivale al:
-
Mínimo: 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil ($161.100)
-
Máximo: 100% del SMVM ($322.200)
El cálculo considera el promedio de los últimos salarios y la antigüedad en el empleo.
Calendario de pagos septiembre 2024
-
DNI terminado en 0 y 1: 19 de septiembre
-
DNI terminado en 2 y 3: 22 de septiembre
-
DNI terminado en 4 y 5: 23 de septiembre
-
DNI terminado en 6 y 7: 24 de septiembre
-
DNI terminado en 8 y 9: 25 de septiembre
¿Dónde se cobra?
El pago se acredita en la cuenta bancaria donde el trabajador percibía su salario. Si no tiene cuenta, ANSES asigna una para el cobro. También puede retirarse en sucursales bancarias habilitadas.
Duración del beneficio
La prestación se paga por un período de 2 a 12 meses, según los años de aportes:
-
2 a 4 años de aportes: 4 meses
-
4 a 8 años: 8 meses
-
Más de 8 años: 12 meses
MÁS INFO
Casos especiales
-
Empleadas domésticas: deben tener al menos 6 meses de aportes
-
Trabajadores agrarios: requieren 90 días de aportes en el último año
-
Trabajadores con discapacidad: acceden con 3 meses de aportes
¿Cómo solicitar el beneficio?
El trámite es gratuito y puede realizarse:
-
Online: a través de Mi ANSES con clave de la seguridad social
-
Presencial: en oficinas de ANSES con turno previo
-
Telefónico: llamando al 130 para asesoramiento
La Prestación por Desempleo es un derecho fundamental para los trabajadores en situación de vulnerabilidad laboral. Si cumplís con los requisitos, no dejes de solicitarlo para proteger tu economía familiar durante la transición hacia un nuevo empleo.