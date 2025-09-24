El seguro de desempleo de ANSES paga hasta $322.200 este mes.

ANSES activó el pago de la Prestación por Desempleo para septiembre, con montos que alcanzan los $322.200 para trabajadores despedidos sin causa justa. Este beneficio está destinado a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos de aportes establecidos por la ley.

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

Se trata de un seguro que protege a los trabajadores en situación de desempleo involuntario. El monto varía según el salario previo y los meses de aportes, con un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200. El objetivo es brindar un sostén económico durante la búsqueda de nuevo empleo.

Requisitos para acceder al beneficio

Trabajadores permanentes : 6 meses de aportes en los últimos 3 años

Trabajadores eventuales : más de 90 días de trabajo en el último año

Trabajadores de la construcción : 8 meses de aportes en los últimos 2 años

Despido sin causa justa o no renovación de contrato

Documentación necesaria

DNI original y copia

Telegrama de despido o documentación que acredite la finalización del contrato

En casos específicos: sentencia de quiebra, acta de defunción del empleador o certificado médico

El monto depende de tus últimos salarios y meses de aportes.

¿Cómo se calcula el monto?

El beneficio equivale al:

Mínimo : 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil ($161.100)

Máximo: 100% del SMVM ($322.200)

El cálculo considera el promedio de los últimos salarios y la antigüedad en el empleo.

Calendario de pagos septiembre 2024

DNI terminado en 0 y 1 : 19 de septiembre

DNI terminado en 2 y 3 : 22 de septiembre

DNI terminado en 4 y 5 : 23 de septiembre

DNI terminado en 6 y 7 : 24 de septiembre

DNI terminado en 8 y 9: 25 de septiembre

¿Dónde se cobra?

El pago se acredita en la cuenta bancaria donde el trabajador percibía su salario. Si no tiene cuenta, ANSES asigna una para el cobro. También puede retirarse en sucursales bancarias habilitadas.

Podés cobrarlo si te despidieron sin causa justa comprobable.

Duración del beneficio

La prestación se paga por un período de 2 a 12 meses, según los años de aportes:

2 a 4 años de aportes: 4 meses

4 a 8 años: 8 meses

Más de 8 años: 12 meses

Casos especiales

Empleadas domésticas : deben tener al menos 6 meses de aportes

Trabajadores agrarios : requieren 90 días de aportes en el último año

Trabajadores con discapacidad: acceden con 3 meses de aportes

¿Cómo solicitar el beneficio?

El trámite es gratuito y puede realizarse:

Online : a través de Mi ANSES con clave de la seguridad social

Presencial : en oficinas de ANSES con turno previo

Telefónico: llamando al 130 para asesoramiento

La Prestación por Desempleo es un derecho fundamental para los trabajadores en situación de vulnerabilidad laboral. Si cumplís con los requisitos, no dejes de solicitarlo para proteger tu economía familiar durante la transición hacia un nuevo empleo.