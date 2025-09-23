ANSES paga $401.000 por única vez: el trámite para cobrarlo

ANSES paga $401.000 a familias que hayan adoptado un niño.

La ANSES reconoce a las familias que adoptan con un pago único de $401.004,96, un beneficio clave que busca acompañar los gastos iniciales de la integración familiar. Este monto, actualizado en septiembre 2025, representa casi seis veces el valor asignado por nacimiento y forma parte de las Asignaciones Familiares de Pago Único (APU).

¿Qué es la APU por adopción?

La Asignación de Pago Único por adopción es un beneficio no reintegrable que ANSES otorga ante la sentencia judicial de adopción. A diferencia de la AUH que se cobra mensualmente, este pago se realiza una sola vez y está destinado a cubrir gastos iniciales como documentación, trámites legales y necesidades básicas del niño o niña.

Monto actualizado septiembre 2025

Los valores de las APU se actualizaron un 1,9%:

Adopción: $401.004,96

Nacimiento: $67.062

Matrimonio: $100.441

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El beneficio está dirigido a:

Trabajadores en relación de dependencia registrados

Monotributistas habilitados

Beneficiarios de ART

Trabajadores rurales o de temporada

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo

Requisitos principales

Sentencia judicial de adopción firme

Límites de ingresos : Hasta $2.183.438 por persona Hasta $4.556.714 por grupo familiar

Plazo de solicitud: dentro de los 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia

Documentación necesaria

DNI de los adoptantes y del menor adoptado

Sentencia judicial de adopción firme

Partida de nacimiento actualizada del niño

Constancia de CUIL

Recibo de sueldo o constancia de ingresos

Tenés hasta dos años para solicitar el pago después de la adopción.

Paso a paso para solicitar el beneficio

1. Reunir la documentación

Asegurate de tener toda la documentación digitalizada y actualizada. La sentencia judicial debe estar firme y contar con todas las páginas.

2. Ingresar a Mi ANSES

Accedé a la plataforma con tu CUIL y clave de la seguridad social. Si no tenés clave, podés generarla desde la misma página.

3. Completar el formulario

En la sección "Asignaciones Familiares" buscá la opción "Pago Único por Adopción". Completá todos los datos requeridos y subí la documentación digitalizada.

4. Seguimiento del trámite

Podés monitorear el estado de tu solicitud desde la misma plataforma. ANSES suele demorar entre 30 y 60 días hábiles en aprobar y pagar el beneficio.

Alternativa presencial

Si preferís la atención personalizada, podés sacar turno para una oficina de ANSES. Llevá toda la documentación original y copias. El turno se solicita online a través de la página oficial.

¿Por qué este monto es mayor?

La diferencia sustancial con otras APU reconoce los mayores gastos que implica una adopción:

Trámites legales y abogados

Procesos de integración familiar

Atención psicológica y acompañamiento

Documentación específica requerida

Compatibilidad con otros beneficios

La APU por adopción es compatible con:

Asignación Familiar por Hijo

AUH

Tarjeta Alimentar

Programa 1000 Días

El trámite lo podés hacer online por Mi ANSES o presencial.

Recomendaciones importantes

No esperes al vencimiento del plazo de dos años para solicitar el beneficio

Verificá que todos tus datos estén actualizados en ANSES

Guardá copia de toda la documentación presentada

Consultá con un abogado especializado en caso de dudas sobre la sentencia

¿Dónde se cobra?

El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde cobrás otros beneficios de ANSES. Si no tenés cuenta, el organismo te asignará una para que puedas retirar el dinero.