AUH de ANSES con aumento en octubre 2025: de cuánto es y el monto

Cuánto pago AUH ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento, en línea con la inflación de agosto (1,9%). Con esta actualización, millones de familias en todo el país verán un incremento en el ingreso mensual que reciben por cada hijo o hija a cargo.

Cuánto se cobra de AUH en octubre 2025

El nuevo monto de la AUH que pagará ANSES a partir de octubre es de $93.786,90 por cada hijo o hija menor de 18 años. Para los titulares de la AUH por Discapacidad, la prestación sube a $305.396,11, mientras que la Asignación por Embarazo queda equiparada al mismo valor de la AUH.

ANSES recordó que, como todos los meses, se retiene el 20% de la asignación hasta que el titular presente la Libreta AUH, el documento que certifica asistencia escolar y controles de salud. Una vez presentada, se paga el acumulado retenido durante el año.

Cuánto pago AUH ANSES.

Este beneficio alcanza a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y que estén desempleados, sean trabajadores informales, monotributistas sociales o personal de casas particulares. Actualmente, la AUH llega a 2,5 millones de familias y beneficia a 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Las fechas de pago se organizan por terminación de DNI y comienzan en la primera quincena del mes. Los titulares pueden consultar el calendario de pagos en anses.gob.ar o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además de la AUH, el organismo liquida en septiembre la Asignación de Pago Único (APU) para casos de nacimiento, matrimonio y adopción, cuyos montos se actualizan trimestralmente. Este pago extra puede solicitarse si se cumplen los requisitos de ingresos y documentación establecidos.

Cuánto paga ANSES de AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

ANSES simplificó el trámite y ahora puede hacerse 100% digital desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos”, seleccionar “Libreta AUH” y verificar que los datos estén correctos. Si falta completar algún apartado (educación, salud o vacunación), generar el formulario, imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo completen. Sacar una foto clara del formulario firmado y subirla al sistema. Esperar el correo de confirmación de ANSES que valida la carga.

Si no se presenta la Libreta dentro del plazo, el titular pierde el derecho a cobrar el 20% acumulado y, en algunos casos, podría afectar la continuidad del beneficio. Por eso ANSES recomienda realizar el trámite cuanto antes para garantizar el pago total de la asignación.