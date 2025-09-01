La Administración Nacional de la seguridad social (ANSES) habilitó la presentación digital de la libreta AUH 2025, y, a partir de ahora, los titulares de la asignación podrán realizar la gestión del tramite desde la web o desde la app Mi ANSES.

Esta libreta es una constancia que se presenta anualmente por las familias beneficiarias, la misma acredita que los hijos cumplen con los requisitos de salud y educación que el organismo solicita para mantener el beneficio. Su presentación es obligatoria si se quiere conservar la asignación.

Es esencial llevar a cabo este trámite, ya que el mismo habilita a los beneficiarios al cobro del 20% retenido de la presentación del año anterior, asegura que no se suspendan los pagos y garantiza la continuidad del beneficio. Gestionar esta presentación también es relevante para validar controles médicos, vacunación y escolaridad de los hijos.

La habilitación para que el tramite se resuelva vía web es fundamental para la comodidad de las familias, evitando que las mismas tengan que acercarse hasta las oficinas de ANSES para realizar la gestión.

Cómo realizar el trámite para presentar la libreta de manera online

El trámite es más que sencillo y el organismo recomienda utilizar el portal digital, siguiendo los pasos mencionados a continuación:

Ingresar a Mi ANSES , utilizando CUIL y clave de la seguridad social. Ya sea vía web o desde la app.

, utilizando y clave de la seguridad social. Ya sea vía web o desde la app. Ir a la sección "Hijos > Libreta AUH" y revisar que los datos de salud, vacunación y escolaridad de los niños estén completos .

y revisar que los datos de salud, vacunación y escolaridad de los niños estén . En caso de faltar información , agregarla accediendo a la opción "generar libreta" para descargarla o recibirla al correo en formato PDF .

, agregarla accediendo a la opción para descargarla o recibirla al correo en formato . Una vez impreso el archivo, llevarlo a la institución correspondiente para certificarlo .

el archivo, llevarlo a la institución correspondiente para . Tomar una foto del formulario completo: La misma debe estar en formato JPG , pesar menos de 3 MB , tener las 4 esquinas visibles y ser nítida .

del formulario completo: La misma debe estar en formato , pesar menos de , tener las 4 esquinas y ser . Cargar la foto accediendo a la sección "Subir libreta AUH" en Mi ANSES.

Al finalizar el proceso ANSES le enviara un correo electrónico de confirmación el cual validará la presentación.

Plazos y otras modalidades

Los beneficiarios de la asignación universal por hijo tendrán como fecha limite hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la libreta.

A su vez, aquellos titulares de la AUH que no puedan realizar el tramite de manera digital, aun tienen la alternativa de presentarlo de forma presencial.

La presentación presencial puede realizarse en las oficinas del ANSES y no requiere de turno previo.